Путін пригрозив морською війною усьому світу: чого насправді злякався Кремль

Росія готова захоплювати західні торгові судна, щоб "дзеркально" відповісти на дії Європейського Союзу. З такою погрозою виступив російський диктатор Володимир Путін. Після його заяви виступив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який зробив ще грізнішу заяву про те, що Росія може атакувати торгові судна іноземних держав, якщо у Москви з'являться підстави підозрювати, що вони перевозять вантажі на користь України. Про що говорять такі заяви Кремля? Чи може це бути свідченням того, що у Москві всерйоз почали хвилюватися через знищення Україною свого "тіньового флоту"? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Путін та Медведєв. Фото: з відкритих джерел

Росіяни не знають, як вирішити проблему зі знищенням "тіньового флоту"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, заяви Путіна і тим більше Медведєва – це класична істерика, оскільки Росія дійсно останнім часом почала більше потерпати від затримки судів, які відносяться до так званого "тіньового флоту".

"Більше того, Сполучені Штати Америки на днях навіть продали на металобрухт два таких судна, які були затримані. І тут треба чітко розуміти, що деякі країни, наприклад, ті ж Сполучені Штати, не в повному форматі ратифікували конвенції, які пов'язані з міжнародним судноплавством. І їхні дії є законними з огляду на те, як вони себе позиціонують з точки зору ставлення до тих чи інших подій та їх власних кораблів, які проходять світовими морями та океанами. Так що в цьому плані погрози Росії, наприклад, діяти симетрично, вони не мають під собою ніяких підстав, оскільки судна "тіньового флоту" затримуються через незаконні операції, незаконну реєстрацію. Наприклад, коли це робили європейці, вони підводили відповідну нормативну базу, і ця нормативна база була достатньою", – зазначив експерт.

Співрозмовник порталу "Коментарі" продовжує, ті ж самі французи постійно підкреслювали, що вони діють у суворій відповідності до норм міжнародного права, морського права, в тому числі, і причепитися тут достатньо складно.

"А відповідь Росії, про яку говорив, наприклад, Путін, це якраз історія про піратство. Тому що всі інші кораблі, особливо тих країн, які затримують судна російського "тіньового флоту", очевидно, що вони є легальними, вони є зареєстрованими, і жодних питань до них не може виникати з приводу, як вантажів, які вони перевозять, та і, власне, тієї діяльності, яку вони здійснюють", – зазначив Ігор Рейтерович.

За словами експерта, не можна не прокоментувати сказане Медведєвим, тому що це класична російська історія, коли треба випустити божевільного, який буде розказувати про атаки на якісь судна, які перевозять, наприклад, щось для України.

"Але Медведєв тут забув сказати про одну дуже важливу річ. Російська Федерація не оголошувала війну Україні, і, відповідно, атака на судна третіх країн однозначно є порушенням всіх можливих норм, оскільки не існує жодної заборони цим суднам, наприклад, і країнам торгувати з Україною. Так що в цьому контексті заяви Медведєва – це просто спроба створити якусь картинку, привернути увагу до цього питання і, можливо, спробувати в черговий раз налякати громадян західних країн, але, враховуючи, що вони не перший раз це роблять, це навряд чи буде мати такі наслідки, на які вони розраховують. Проте реакція очікувана, тому що дійсно є проблема і росіяни не знають, як цю проблему вирішити і в них немає ніяких адекватних юридичних пояснень тому, що відбувається. Тому вони переходять до відвертих погроз. Можливо, будуть застосовувати певні провокації, але вся ця історія дуже швидко закінчиться, тому що навіть відбиті росіяни, ті люди, які в них займаються юридичними чи іншими питаннями, прекрасно розуміють, що вони тут знаходяться в слабкій позиції, а позиція всіх інших країн є міжнародно закріпленою і відбувається у суворій відповідності до норм права", – підсумував Ігор Рейтерович.

Схоже, НАТО справді оточило Росію

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив Путін знову почав розповідати, як Росію оточують вороги. Головний ворог, звісно, НАТО. За версією Путіна, НАТО вже "проникає" в Азійсько-Тихоокеанський регіон, створює нові військові блоки, нарощує озброєння, лізе в Арктику. Словом, куди не приїде Путін – НАТО вже там.

"Проте за всією цією геополітичною лірикою є цілком конкретна причина нервозності Кремля – російський "тіньовий флот". Європа дедалі активніше береться за танкери, через які Москва обходить санкції та продовжує продавати нафту. І тут "адмірал" розсердився. Путін назвав затримання російських суден "піратством" і пригрозив захоплювати західні торговельні судна у відповідь – причому там, де Москва сама вважатиме за потрібне. Якщо перекласти з кремлівської, то це означає: "Якщо ви серйозно візьметеся за наш тіньовий флот – ми спробуємо вас налякати великою ескалацією", — зазначив екс-дипломат.

За його словами, Путін не дарма обрав для свої промови Сахалін, куди й прибув. Бо це чудова сцена для нового спектаклю. Поруч Японія. У Тихому океані – США. Поруч – Китай. А навколо – стратегічні морські маршрути.

"Послання просте. Європі: не чіпайте наші танкери. Японії: пам’ятайте про російський флот. США: ми можемо створювати проблеми й у Тихому океані. Китаю: дивіться, ми теж тут "велика морська держава". Росіянам: цар у формі, корабель великий, вороги кругом – значить, усе за планом", – зазначив Вадим Трюхан.

На його думку, у нинішній ситуації Україна потрібно дивитися на причину нервозності, а вона прослідковується у ланцюжку: нафта, танкери, страхування, порти, санкції і дорівнює все це – гроші на війну.

"Якщо Путін особисто їде через усю Росію, перевдягається в морського вовка і погрожує Заходу через судна – значить, тема "тіньового флоту" справді болить. Тому відповідь Заходу має бути не "ой, Путін знову погрожує", а: жорсткіше контролювати тіньовий флот; закривати схеми обходу санкцій; бити по російській нафтовій логістиці; не дозволяти Москві обмінювати погрози ескалацією на західну бездіяльність. Бо стара тактика Кремля незмінна: налякати Захід настільки, щоб він сам собі зв’язав руки. І саме цього робити не можна. Після чотирьох із половиною років війни проти України президент "другої армії світу" поїхав аж на Сахалін, одягнув морську форму і мужньо став захищати Росію від НАТО у Тихому океані. Схоже, НАТО справді оточило Росію. Залишилося знайти його десь біля Владивостока", – підсумував Вадим Трюхан.

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