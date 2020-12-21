Рождество на Гавайях: землетрясение в 4 балла и извержение вулкана (ВИДЕО)

Накануне Рождества на Гавайях активизировался вулкан Килауэа. О происшествии сообщает специализированное издание Volcano Discovery.

Гавайи встречают Рождество извержением вулкана. Фото: USGSVolcanoes

Извержение началось почти в половине десятого вечера по местному времени.

"Гавайская обсерватория USGS (HVO) обнаружила свечение в кратере Халеамаумау на вершине вулкана Килауэа. Извержение началось в кальдере на вершине Килауэа", — говорится в информации VD.

Повышенная сейсмическая активность на Гавайях начала регистрироваться еще в конце ноября. В течение последних недель участились мелкие землетрясения под кальдерой и верхней рифтовой зоной горы. Накануне самого извержения острова "тряхнуло" на 4,4 балла по шкале Рихтера. Наибольшие разрушения от подземных толчков пришлись на южную сторону вулкана.

Магма начала вытекать из кратера Халеамаумау. Точного расположения места извержения неизвестно, но, по предположениям ученых, наиболее вероятным вариантом является бывшее горячее озеро. Эту теорию подтверждают снимки с веб-камер для наблюдения за вулканической активностью Килауэа. На фото видно специфическое свечение, которое, скорее всего, вызвано взрывоопасным взаимодействием воды и лавы.

Сейчас на Гавайях поздняя ночь, но активность извержения вулкана не уменьшается.

Стоит отметить, что последний раз Килауэа просыпался два года назад, в 2018-м. Тогда последствия извержения были достаточно катастрофическими — более 700 семей остались без крыши над головой. Между прочим, именно Килауэа считается самым опасным действующим вулканом в США.

Неделей ранее вулканической активностью отличилась Европа, о чем сообщали "Комментарии". 14 декабря столбами дыма и пепла о себе "напомнила" итальянская Этна.

В Украине хоть и не происходит извержение вулканов, но чистота воздуха оставляет желать лучшего. На портале можно узнать, какие же районы столицы самые загрязненные.

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