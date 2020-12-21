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Рождество на Гавайях: землетрясение в 4 балла и извержение вулкана (ВИДЕО)

Извержение сопровождалось несколькими землетрясениями

сегодня, 14:19
Автор:

Вечканова Елена

Накануне Рождества на Гавайях активизировался вулкан Килауэа. О происшествии сообщает специализированное издание Volcano Discovery.

Рождество на Гавайях: землетрясение в 4 балла и извержение вулкана (ВИДЕО)

Гавайи встречают Рождество извержением вулкана. Фото: USGSVolcanoes

Извержение началось почти в половине десятого вечера по местному времени.

"Гавайская обсерватория USGS (HVO) обнаружила свечение в кратере Халеамаумау на вершине вулкана Килауэа. Извержение началось в кальдере на вершине Килауэа", — говорится в информации VD.

Повышенная сейсмическая активность на Гавайях начала регистрироваться еще в конце ноября. В течение последних недель участились мелкие землетрясения под кальдерой и верхней рифтовой зоной горы. Накануне самого извержения острова "тряхнуло" на 4,4 балла по шкале Рихтера. Наибольшие разрушения от подземных толчков пришлись на южную сторону вулкана.

Рождество на Гавайях: землетрясение в 4 балла и извержение вулкана (ВИДЕО) - фото 2
Рождество на Гавайях: землетрясение в 4 балла и извержение вулкана (ВИДЕО) - фото 3

Магма начала вытекать из кратера Халеамаумау. Точного расположения места извержения неизвестно, но, по предположениям ученых, наиболее вероятным вариантом является бывшее горячее озеро. Эту теорию подтверждают снимки с веб-камер для наблюдения за вулканической активностью Килауэа. На фото видно специфическое свечение, которое, скорее всего, вызвано взрывоопасным взаимодействием воды и лавы.

Сейчас на Гавайях поздняя ночь, но активность извержения вулкана не уменьшается.

Стоит отметить, что последний раз Килауэа просыпался два года назад, в 2018-м. Тогда последствия извержения были достаточно катастрофическими — более 700 семей остались без крыши над головой. Между прочим, именно Килауэа считается самым опасным действующим вулканом в США.

Неделей ранее вулканической активностью отличилась Европа, о чем сообщали "Комментарии". 14 декабря столбами дыма и пепла о себе "напомнила" итальянская Этна.

В Украине хоть и не происходит извержение вулканов, но чистота воздуха оставляет желать лучшего. На портале можно узнать, какие же районы столицы самые загрязненные.


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Источник: https://www.volcanodiscovery.com/hawaii/kilauea/current-activity.html
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