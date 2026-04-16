Папа Римский назвал политиков тиранами: понтифик поразил резким заявлением

Папа Римский Лев XIV выступил с жесткой критикой мировых политических лидеров, направляющих огромные финансовые ресурсы на войны вместо инвестиций в развитие и гуманитарные нужды. Об этом сообщает Sky News, отмечая, что заявление понтифик сделал во время апостольской поездки в Камерун.

По словам Папы, современный мир фактически "опустошает горстку тиранов", влияющих на разжигающие глобальные процессы и конфликты. Отдельно он подверг критике политиков, которые, по его мнению, используют религию как инструмент для оправдания военных действий, и призвал международное сообщество к "решительному изменению курса".

"Владельцы войны делают вид, что не знают: чтобы разрушить, достаточно мгновения, а вот чтобы отстроить — часто не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, не найти нигде", — подчеркнул Папа.

Отдельно в материале упоминается политический резонанс вокруг заявлений понтифика. На этой неделе президент США Дональд Трамп несколько раз резко критиковал Папу из-за его позиции по поводу войны с Ираном, а также комментировал ситуацию с протестами в Иране и количество жертв.

В ответ Папа Римский воздержался от прямой конфронтации, заявив, что не намерен вступать в политические споры. В то же время он подчеркнул, что не меняет свою позицию по поводу необходимости мира, поскольку "слишком много людей страдает в мире сегодня".

Портал "Комментарии" уже писал , что в США вновь поднят вопрос возможного импичмента Дональда Трампа: в Конгресс внесена резолюция , содержащая 13 пунктов обвинений. Документ касается как внутренней, так и внешней политики и, по словам инициаторов, должен стать основой для конституционной дискуссии по поводу границ президентских полномочий и состояния государственного управления.