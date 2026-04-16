Папа Римський назвав політиків тиранами: понтифік вразив різкою заявою

Папа Римський Лев XIV виступив із жорсткою критикою світових політичних лідерів, які спрямовують величезні фінансові ресурси на війни замість інвестицій у розвиток та гуманітарні потреби. Про це повідомляє Sky News, зазначаючи, що заяву понтифік зробив під час апостольської поїздки до Камеруну.

Фото: з відкритих джерел

За словами Папи, сучасний світ фактично "спустошує жменьку тиранів", що впливають на глобальні процеси та конфлікти, що розпалюють. Окремо він розкритикував політиків, які, на його думку, використовують релігію як інструмент для виправдання військових дій, і закликав міжнародне співтовариство до "рішучої зміни курсу".

"Володарі війни вдають, ніби не знають: щоб зруйнувати, достатньо миті, а ось щоб відбудувати — часто не вистачає цілого життя. Вони заплющують очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та руйнування, але ресурсів, необхідних для лікування, освіти та відновлення, не знайти ніде", — наголосив Папа Римський.

Окремо у матеріалі згадується політичний резонанс навколо заяв понтифіка. Цього тижня президент США Дональд Трамп кілька разів різко критикував Папу через його позицію щодо війни з Іраном, а також коментував ситуацію з протестами в Ірані і кількість жертв.

У відповідь Папа Римський утримався від прямої конфронтації, заявивши, що не має наміру вступати у політичні суперечки. Водночас він наголосив, що не змінює свою позицію щодо необхідності миру, оскільки "занадто багато людей страждає у світі сьогодні".

