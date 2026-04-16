Трамп вже перейшов всі межі допустимого: президенту США готують імпічмент за 13 статтями

У США знову порушено питання можливого імпічменту Дональда Трампа: до Конгресу внесено резолюцію, що містить 13 пунктів обвинувачень. Документ стосується як внутрішньої, так і зовнішньої політики та, за словами ініціаторів, має стати основою для конституційної дискусії щодо меж президентських повноважень і стану державного управління.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ініціаторами виступили демократи Джон Ларсон, Стів Коен і Бонні Вотсон Коулман, а також правозахисники Ральф Нейдер і Брюс Фейн. Вони стверджують, що дії політика можуть мати ознаки системного зловживання владою, а не поодиноких порушень.

Серед претензій — рішення у сфері зовнішньої політики, які нібито призвели до негативних міжнародних наслідків, можливе перевищення повноважень у застосуванні сили за межами США та дії щодо Венесуели, які можуть розцінюватися як економічне втручання.

Також у резолюції йдеться про ймовірну мілітаризацію правоохоронних органів, незаконні затримання та депортації, переслідування за свободу слова, зловживання правом помилування, обмеження фінансування державних програм і спроби впливати на бюджетні повноваження Конгресу.

Окремо згадуються звинувачення у вибірковому використанні правоохоронної системи, ігноруванні законів, порушенні конституційних норм і зловживанні режимом надзвичайного стану.

Автори вважають, що сукупність цих пунктів може стати підставою для запуску процедури імпічменту. Далі документ має пройти розгляд у Конгресі та отримати політичну підтримку для подальшого просування.

