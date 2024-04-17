ПАСЕ намерена принять важное решение для Украины

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Slava Kot
Парламентская ассамблея Совета Европы собралась на пленарном заседании по принятию резолюций. Ожидается, что одна из резолюций ПАСЕ будет касаться легитимизации ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
Зал голосования ПАСЕ. Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондентка телеканала "Еспресо", что резолюция ПАСЕ, которая будет вынесена на голосование 18 апреля, имеет поправку, позволяющую законно атаковать НПЗ на территории России.
По ее словам, пока нет никаких жалоб, чтобы изъять часть о легитимизации ударов по НПЗ РФ, что означает высокую возможность поддержки ПАСЕ этой резолюции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не поддерживают удары Украины по российским НПЗ, а глава Пентагона заявил, что это приведет к увеличению цен на нефть.
Также "Комментарии" писали, что ПАСЕ приняла резолюцию по конфискации российских замороженных активов и перенаправление их на восстановление Украины. Предлагаемый механизм предполагает создание специального трастового фонда для Украины.
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