ПАСЕ намерена принять важное решение для Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы собралась на пленарном заседании по принятию резолюций. Ожидается, что одна из резолюций ПАСЕ будет касаться легитимизации ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).



Зал голосования ПАСЕ. Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондентка телеканала "Еспресо", что резолюция ПАСЕ, которая будет вынесена на голосование 18 апреля, имеет поправку, позволяющую законно атаковать НПЗ на территории России.

"Российские НПЗ — легитимные цели в войне России против Украины. Это даже не поправка, предложенная украинской делегацией. Это часть текста резолюции, которая завтра выносится на голосование", — сообщает корреспондентка Татьяна Высоцкая.

По ее словам, пока нет никаких жалоб, чтобы изъять часть о легитимизации ударов по НПЗ РФ, что означает высокую возможность поддержки ПАСЕ этой резолюции.

"Вероятно, уровень критики со стороны Запада относительно украинских атак по российским НПЗ после резолюции Совета Европы снизится. Если Совет Европы говорит, что согласно международному гуманитарному праву атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы Украина может, и это легитимно, то все другие государства могут только согласиться с этим", — добавляет корреспондентка "Еспресо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не поддерживают удары Украины по российским НПЗ, а глава Пентагона заявил, что это приведет к увеличению цен на нефть.

Также "Комментарии" писали, что ПАСЕ приняла резолюцию по конфискации российских замороженных активов и перенаправление их на восстановление Украины. Предлагаемый механизм предполагает создание специального трастового фонда для Украины.



