logo

BTC/USD

63587.78

ETH/USD

3085.06

LTC/USD

78.86

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа ПАСЕ намерена принять важное решение для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

ПАСЕ намерена принять важное решение для Украины

Российские нефтеперерабатывающие заводы, по которым несколько месяцев наносят удары, могут стать легитимными целями войны на международном уровне.

сегодня, 09:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Парламентская ассамблея Совета Европы собралась на пленарном заседании по принятию резолюций. Ожидается, что одна из резолюций ПАСЕ будет касаться легитимизации ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

ПАСЕ намерена принять важное решение для Украины

Зал голосования ПАСЕ. Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондентка телеканала "Еспресо", что резолюция ПАСЕ, которая будет вынесена на голосование 18 апреля, имеет поправку, позволяющую законно атаковать НПЗ на территории России.

"Российские НПЗ — легитимные цели в войне России против Украины. Это даже не поправка, предложенная украинской делегацией. Это часть текста резолюции, которая завтра выносится на голосование", — сообщает корреспондентка Татьяна Высоцкая.

По ее словам, пока нет никаких жалоб, чтобы изъять часть о легитимизации ударов по НПЗ РФ, что означает высокую возможность поддержки ПАСЕ этой резолюции.

"Вероятно, уровень критики со стороны Запада относительно украинских атак по российским НПЗ после резолюции Совета Европы снизится. Если Совет Европы говорит, что согласно международному гуманитарному праву атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы Украина может, и это легитимно, то все другие государства могут только согласиться с этим", — добавляет корреспондентка "Еспресо".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не поддерживают удары Украины по российским НПЗ, а глава Пентагона заявил, что это приведет к увеличению цен на нефть.

Также "Комментарии" писали, что ПАСЕ приняла резолюцию по конфискации российских замороженных активов и перенаправление их на восстановление Украины. Предлагаемый механизм предполагает создание специального трастового фонда для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости