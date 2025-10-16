logo

Переговоры Трампа и Путина в Будапеште: появилась реакция Орбана
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры Трампа и Путина в Будапеште: появилась реакция Орбана

Орбан отреагировал на то, что саммит Трампа и Путина пройдет в Будапеште.

16 октября 2025, 21:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Скандальный премьер-министр Венгрии и давний союзник Кремля Виктор Орбан прокомментировал заявление Дональда Трампа о предстоящей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Переговоры Трампа и Путина в Будапеште: появилась реакция Орбана

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Об этом он написал на платформе Х, назвав возможные переговоры "прекрасной новостью".

"Запланированная встреча президентов Америки и России – это отличная новость для миролюбивых народов мира. Мы готовы", – отметил Орбан.

В свою очередь представитель Путина на переговорах с США, уроженец Киева Кирилл Дмитриев, сразу отреагировал на слова венгерского премьера. Он перепостил его сообщение и добавил, что Венгрия всегда была голосом ума и миротворцем в Европе.

Как известно, ранее Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Венгрии.

"Президент Путин и я потом встретимся в согласованной локации — в Будапеште, Венгрия — чтобы попытаться положить конец этой позорной войне между Россией и Украиной", — сообщил Трамп.

Он также добавил, что завтра проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, во время которой планирует обсудить предстоящий разговор с Путиным.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Это первый контакт между лидерами в последние два месяца. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети TruthSocial.

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он долгий, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании после его завершения. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал Трамп.



