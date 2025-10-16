Переговори Трампа і Путіна у Будапешті: з'явилася реакція Орбана

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини та давній союзник Кремля Віктор Орбан прокоментував заяву Дональда Трампа про його майбутню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Віктор Орбан (фото з відкритих джерел)

Про це він написав на платформі Х, назвавши можливі переговори "чудовою новиною".

"Запланована зустріч президентів Америки та Росії — це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові", — зазначив Орбан.

Своєю чергою представник Путіна на переговорах зі США, уродженець Києва Кирило Дмитрієв, одразу відреагував на слова угорського прем’єра. Він перепостив його повідомлення та додав, що "Угорщина завжди була голосом розуму та миротворцем у Європі".

Як відомо, раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним в Угорщині.

"Президент Путін і я потім зустрінемося в узгодженій локації — у Будапешті, Угорщина — щоб спробувати покласти край цій “ганебній” війні між Росією та Україною", — повідомив Трамп.

Він також додав, що завтра проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, під час якої планує обговорити майбутню розмову з Путіним.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Це перший контакт між лідерами за останні два місяці. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі TruthSocial.

"Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і президент Путін, доповім про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання!" – написав Трамп.

