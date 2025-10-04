logo

Первые результаты выборов в парламент Чехии: неприятный сигнал для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Первые результаты выборов в парламент Чехии: неприятный сигнал для Украины

Предварительно партия ANO получает - 39,21% (предварительно 93 мандата)

4 октября 2025, 16:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Чехии 4 октября завершились парламентские выборы и закрылись избирательные участки. По состоянию на сейчас уже известны первые результаты голосования. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает информационный портал CT24.

Первые результаты парламентских выборов в Чехии. Фото: из открытых источников

По данным сервиса, по состоянию на 16:30 было подсчитано 26,98% голосов и на данный момент есть партия, которая вырвалась в лидеры.

Речь идет о движении ANO — партии чешского олигарха и бывшего премьера Андрея Бабиша, который выступает против помощи Украине (включая прекращение поставок вооружений).

В пятерку лидеров вошла и ультраправая SPD, одна из главных партий-кандидатов на союз с ANO. Стоит напомнить, что ее возглавляет уроженец Японии Томио Окамура, который призвал к пересмотру членства Чехии в ЕС и НАТО, и критиковал помощь Украине в войне с Россией.

Пока что известны следующие результаты:

партия ANO получает — 39,21% (предварительно 93 мандата);

коалиция партий SPOLU действующего премьер-министра Петра Фиалы — 19,40% (44 мандата);

STAN имеет — 10,61% (21 мандат);

у ультраправой SPD — 8,40% (17 мандатов)

партия Motoristé получает пока что — 7,46% (13 мандатов);

у Pirati — 7,09% (12 мандатов).

Кроме того, в выборах участвуют еще две партии — STAČILO! и PŘÍSAHA. Однако по состоянию на сейчас никто из них не попадает в парламент, поскольку не прошли 5% барьер. Они имеют 4,70% и 1,14% соответственно.

Напомним, что парламентские выборы в Чехии проходили с 3 по 4 октября. Результаты этого голосования могут повлиять на внешний курс страны, которая по сей день последовательно поддерживала Украину.

Как и показывали соцопросы, лидером в гонке является партия ANO, чей лидер считается пророссийским.

Важно отметить, что рост ANO объясняется в первую очередь экономическими проблемами. Среди непопулярных шагов правительства действующего премьера Фиалы — отмена индексации пенсий в рамках сокращения бюджетного дефицита. Это в свою очередь, ударила по самой многочисленной группе избирателей и стоило действующей коалиции поддержки большинства пенсионеров.




Источник: https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/volby-do-poslanecke-snemovny-2025-97721?volebni-tab=mapa
