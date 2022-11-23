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План Путина провалился. Газовый кризис избежали, временно

Европа смогла накопить достаточные объемы энергоресурсов, а теплая осень смогла снизить их использование. Таким образом, президент России не сможет шантажировать страны ЕС.

сегодня, 13:30
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Автор:

Slava Kot

По словам руководителя одного из крупнейших мировых трейдеров сырья, европейский газовый кризис "временно решен", а перспективы на следующий год улучшаются благодаря теплой осени и надежным хранилищам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Finance Y ahoo .

План Путина провалился. Газовый кризис избежали, временно

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Проблемы с доступностью газа могли стать одним из сильнейших ударов Путина после нападения на Украину для давления на другие европейские страны. Несмотря на это, газовые хранилища наполнены более чем на 90%, а теплая осень дает шанс не иметь проблем зимой, ведь цены на энергоресурсы снизились.

"Мы были очень озабочены ценами на энергоносители, но они были уменьшены", такое сообщение озвучил генеральный директор группы Trafigura Джереми Уэйр на саммите Financial Times Commodities Asia Summit в Сингапуре.

Trafigura является одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся торговлей энергией. Таким образом, европейский регион достаточно обеспечен сырьем на эту зиму.

Trafigura прогнозирует, что со 100 млрд кубометров, хранящейся в Европе, к следующему году они упадут примерно до 30 млрд. Джереми Уэйр считает, что таким образом в этом году проблемы с газом в Европе не будет. Показатели компании позволяют прогнозировать, что в следующем году на европейском континенте все еще будет газ, и в большем количестве, чем считали, до этого.

"Если бы это было так, следующей зимой мы могли бы не испытывать таких проблем, как ожидали до недавнего времени", — сказал Вейр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин проводит совместные военные учения со страной, являющейся одним из крупнейших поставщиков газа в Европу.

Также "Комментарии" писали, что российский президент нацелился на одну из стран Европы.



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Источник: https://finance.yahoo.com/news/europe-may-avoid-gas-crunch-034224352.html
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