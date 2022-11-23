План Путина провалился. Газовый кризис избежали, временно

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Slava Kot
По словам руководителя одного из крупнейших мировых трейдеров сырья, европейский газовый кризис "временно решен", а перспективы на следующий год улучшаются благодаря теплой осени и надежным хранилищам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Finance Y ahoo .
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Проблемы с доступностью газа могли стать одним из сильнейших ударов Путина после нападения на Украину для давления на другие европейские страны. Несмотря на это, газовые хранилища наполнены более чем на 90%, а теплая осень дает шанс не иметь проблем зимой, ведь цены на энергоресурсы снизились.
Trafigura является одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся торговлей энергией. Таким образом, европейский регион достаточно обеспечен сырьем на эту зиму.
Trafigura прогнозирует, что со 100 млрд кубометров, хранящейся в Европе, к следующему году они упадут примерно до 30 млрд. Джереми Уэйр считает, что таким образом в этом году проблемы с газом в Европе не будет. Показатели компании позволяют прогнозировать, что в следующем году на европейском континенте все еще будет газ, и в большем количестве, чем считали, до этого.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин проводит совместные военные учения со страной, являющейся одним из крупнейших поставщиков газа в Европу.
Также "Комментарии" писали, что российский президент нацелился на одну из стран Европы.
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