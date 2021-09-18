Почему цены на еду в Европе слетят до небес

Рост стоимости энергии в Европе поставил под угрозу поставки продуктов. Как сообщает Bloomberg, сокращение поставок продовольствия приведет к скачку цен на еду.

Цены на еду в Европе, фото из открытых источников

Крупные производители удобрений Yara International ASA и CF Industries Holdings Inc. заявили, что стремительный рост цен на энергию вынуждает их прекратить производство некоторых питательных веществ, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур. Отключение также может повлиять на другие звенья цепочки поставок пищевых продуктов из-за ограничения поставок углекислого газа, который используется для оглушения животных для убоя и упаковки пищевых продуктов, что увеличивает срок хранения.

Это угроза для скотобоен, где нехватка рабочей силы привела к затягиванию забоев свиней на фермах, а мировые цены на продовольствие достигли почти десятилетнего максимума. Британская ассоциация мясопереработчиков предупредила, что запасы CO2 могут закончиться в течение двух недель, что вынудит закрыть бойни, поскольку производители свиней уже столкнулись с неизбежной перспективой выбраковки животных.

"Это весьма тревожно, — сказал Ник Аллен, глава мясной ассоциации. — Мы говорим между днями и неделями после того, как это действительно сильно ударит, если только где-нибудь в мире — в идеале здесь, в Европе — нет таких запасов, которые могут очень быстро заменить такое количество CO2".

Двуокись углерода — побочный продукт производства удобрений — также используется в упаковке таких продуктов, как мясо и овощи. По заявлению BMPA, говядина и баранина меньше пострадают от нехватки CO2, но могут потерять пять дней срока годности из-за проблем с упаковкой. По заявлению Британской ассоциации производителей безалкогольных напитков, производители безалкогольных напитков также отслеживают ситуацию с выбросами CO2 и ищут альтернативные источники. Ранее портал "Комментарии" информировал, что Европа оказалась в опасности: в каких регионах ученые прогнозируют суровые засухи.

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