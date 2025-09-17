Чому Європа опинилася перед викликом: яке ще одне завдання вирішив Трамп

Рубрики
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він не вводитиме санкції проти РФ, доки країни НАТО не відмовляться від російських енергоресурсів. І тут на перший план виходять такі країни, як Словаччина, Угорщина та Туреччина, які активно закуповують російські енергоресурси. Не менш активно купує російську нафту після переробки на пальне в Індії інша частина Європи. Чи можна сказати, що своїм ультиматумом партнерам Трамп позбавив себе відповідальності за продовження війни в Україні і тепер він сміливо зможе звинувачувати Європу в цьому? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова говорить, що у цьому питанні насправді багато поставлено глобальних проблем. Перша – санкційні обмеження, які може впроваджувати, як Америка, так і Європа. Друга – світова ціна на енергоресурси. На це може дуже серйозно також впливати Америка і це теж одне з рішень, яке треба буде приймати. З однієї сторони, втрачаючи частину своїх прибутків, а з іншої сторони, отримуючи важіль впливу і обмеження прибутків агресора.
Олександра Решмеділова зауважує, що загалом це не питання про виправдання Дональда Трампа. Це не питання про його засудження в якихось моментах або підбурювання його до якихось активних дій. Це питання розрахунку на власні сили і це питання дорослішання.
Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі каже, що насправді Дональд Трамп не збирається вводити жодних додаткових санкцій проти Росії найближчим часом. Саме тому він переніс усю відповідальність на ЄС.
Він пояснює, таким чином Трамп вирішив ще одне завдання: немає необхідності оголошувати кожні "2-3 тижні" нові дедлайни путіну і заявляти про своє невдоволення щодо нього.
При цьому політолог вважає, що Зеленський не погодиться завішати війну за умов путіна. Тож до кінця року немає жодних передумов до закінчення війни та зміни переговорних позицій сторін.
