Чому Європа опинилася перед викликом: яке ще одне завдання вирішив Трамп

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він не вводитиме санкції проти РФ, доки країни НАТО не відмовляться від російських енергоресурсів. І тут на перший план виходять такі країни, як Словаччина, Угорщина та Туреччина, які активно закуповують російські енергоресурси. Не менш активно купує російську нафту після переробки на пальне в Індії інша частина Європи. Чи можна сказати, що своїм ультиматумом партнерам Трамп позбавив себе відповідальності за продовження війни в Україні і тепер він сміливо зможе звинувачувати Європу в цьому? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Це питання дорослішання Європи

Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова говорить, що у цьому питанні насправді багато поставлено глобальних проблем. Перша – санкційні обмеження, які може впроваджувати, як Америка, так і Європа. Друга – світова ціна на енергоресурси. На це може дуже серйозно також впливати Америка і це теж одне з рішень, яке треба буде приймати. З однієї сторони, втрачаючи частину своїх прибутків, а з іншої сторони, отримуючи важіль впливу і обмеження прибутків агресора.

"Треба розуміти, що Сполучені Штати не бачать Росію головним своїм супротивником, а Європі треба визначатися, хто для них є головний супротивник, як вони будуть діяти проти нього. Треба розуміти, що війна відбувається у Європі. І саме Європі потрібно думати, як забезпечувати свою безпеку. Тому тут не питання відповідальності, яка може лежати на Трампі. Тут питання відповідальності Європи і безпосередньо загроз, які стосуються європейських країн. Якщо ми будемо говорити про злагодженість з західними партнерами, то так вона важлива для підтримки Європи, але Європа на відміну від часів після Другої світової війни фінансово набагато зміцніла. Це післявоєнна Європа була виснажена і вона потребувала додаткової підтримки з боку Сполучених Штатів. Зараз Європа може самостійно себе утримувати в оборонному напрямку. І фінансувати себе в оборонному напрямку. Питання у тому чи буде вона це робити? Чи буде вона умовно перегруповуватися під натиском тих викликів, які зараз йдуть не тільки у бік України, а загалом у бік Європи у тому числі. Тобто реагувати не тільки на вже існуючі виклики, а прораховувати виклики, які можуть бути у перспективі", – зазначила експерт.

Олександра Решмеділова зауважує, що загалом це не питання про виправдання Дональда Трампа. Це не питання про його засудження в якихось моментах або підбурювання його до якихось активних дій. Це питання розрахунку на власні сили і це питання дорослішання.

"Відповідальність – це про те, чи готовити ти сам розраховувати на власні сили. І тут питання, скільки часу потрібно Європі, щоб прокинутися і усвідомити важливість посилювати оборону. Якщо весь цей час Україні доведеться лише тримати оборону, то це для нас великий виклик", – зазначила політолог.

До кінця року немає жодних передумов до закінчення війни

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі каже, що насправді Дональд Трамп не збирається вводити жодних додаткових санкцій проти Росії найближчим часом. Саме тому він переніс усю відповідальність на ЄС.

"З огляду на наявність Орбана та Фіцо, ЄС не відмовиться від купівлі російської нафти повністю найближчим часом. І тим більше не запроваджуватиме санкції проти Китаю та Індії", – зазначив політолог.

Він пояснює, таким чином Трамп вирішив ще одне завдання: немає необхідності оголошувати кожні "2-3 тижні" нові дедлайни путіну і заявляти про своє невдоволення щодо нього.

"Можна просто чекати, поки або ситуація на лінії фронту суттєво погіршиться для України та ЗСУ будуть змушені залишити територію Донецької області, або Зеленський під загрозою ще більших територіальних втрат сам піде на політичні самогубство та погодиться на умови путіна щодо припинення війни", – зазначив Максим Ялі.

При цьому політолог вважає, що Зеленський не погодиться завішати війну за умов путіна. Тож до кінця року немає жодних передумов до закінчення війни та зміни переговорних позицій сторін.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Трамп може догратися: якими діями президента США дедалі більше незадоволені республіканці.



