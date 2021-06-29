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Почему граждан Индии с прививкой AstraZeneca не пускают в ЕС - Reuters

Дипломатическое ведомство Индии заявило, что вакцина от Covishield не полностью признается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)

сегодня, 11:42
Автор:

Лиля Воробьева

В Министерстве иностранных дел Индии сообщили, что вакцина AstraZeneca  не полностью  признается в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Об этом сообщает Reuters.

Почему граждан Индии с прививкой AstraZeneca не пускают в ЕС - Reuters

Вакцина Сovishield (фото из открытых источников)

Оказалось, что индусы, которые сделали прививки против коронавируса индийским препаратом AstraZeneca (Covishield), имеют проблемы при въезде в страны ЕС. Об этом заявил глава Индийского института сыворотки крови Адар Пунавала.

С 1 июля в Европе будет действовать система паспортов вакцинации. Ее цель — позволить свободно и без ограничений путешествовать вакцинированным людям в пределах границ Евросоюза. Однако это нововведение, в настоящее время, признает только четыре западные препараты от коронавирусной инфекции, в том числе вакцину AstraZeneca.

Но европейские паспорта вакцинации не признают индийский препарат компании Covishield.

"Я заявил об этой проблеме на самом высоком уровне. Надеюсь, что ее удастся решить в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне", — заявил Пунавалла.

Кроме этого, дипломатическое ведомство Индии заявило, что вакцина от Covishield  не полностью признается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Ранее стало известно, что отдельные европейские страны, в частности, Германия, Греция и Испания, уже активировали на своих территориях систему "Европейский цифровой COVID-сертификат" до ее официального старта.

Напомним, что сайт "Комментарии" уже сообщал своим читателям о том, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.


 


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/astrazenecas-india-vaccine-partner-seeking-eu-travel-resolution-2021-06-28/
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