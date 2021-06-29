Почему граждан Индии с прививкой AstraZeneca не пускают в ЕС - Reuters

В Министерстве иностранных дел Индии сообщили, что вакцина AstraZeneca не полностью признается в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Об этом сообщает Reuters.

Вакцина Сovishield (фото из открытых источников)

Оказалось, что индусы, которые сделали прививки против коронавируса индийским препаратом AstraZeneca (Covishield), имеют проблемы при въезде в страны ЕС. Об этом заявил глава Индийского института сыворотки крови Адар Пунавала.

С 1 июля в Европе будет действовать система паспортов вакцинации. Ее цель — позволить свободно и без ограничений путешествовать вакцинированным людям в пределах границ Евросоюза. Однако это нововведение, в настоящее время, признает только четыре западные препараты от коронавирусной инфекции, в том числе вакцину AstraZeneca.

Но европейские паспорта вакцинации не признают индийский препарат компании Covishield.

"Я заявил об этой проблеме на самом высоком уровне. Надеюсь, что ее удастся решить в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне", — заявил Пунавалла.

Кроме этого, дипломатическое ведомство Индии заявило, что вакцина от Covishield не полностью признается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Ранее стало известно, что отдельные европейские страны, в частности, Германия, Греция и Испания, уже активировали на своих территориях систему "Европейский цифровой COVID-сертификат" до ее официального старта.

Напомним, что сайт "Комментарии" уже сообщал своим читателям о том, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

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