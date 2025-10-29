Почему испанцы называют украинцев "лимонами": украинка раскрыла причину

Рубрики
Ирина Федорийчук, проживающая в Испании, случайно узнала, что местные жители называют украинцев "лимонами". Как оказалось, причина этого не в сложности произношения, а в ментальной разнице, которая проявляется в выражении лица украинца и испанца.
Почему в Испании украинцев называют "лимонами"
Украинка Ирина Федорийчук активно ведет соцсети, где делится интересными особенностями жизни в Испании. Недавно девушка опубликовала видео, где рассказала, почему испанцы называют украинцев "лимонами".
Как объясняет Ирина, испанцам, традиционно очень эмоциональным и улыбающимся, украинское сдержанное выражение лица кажется "кислым", как лимон.
В комментариях к видео украинцы разделились на два лагеря. Многие отметили, что украинцы ценят подлинность эмоций и не будут притворяться радостью, если ее не испытывают. По их мнению, это противостоит "маске" кажущегося добродушия, которое часто можно увидеть в Европе.
Однако другие согласились с тем, что украинцы, как правило, не улыбаются на улице. В комментариях отметили, что украинцы прошли многолетние испытания, в частности, войны, голодомор и сложное соседство с другими странами, что не способствовало формированию постоянно улыбающейся культуры.
