Почему испанцы называют украинцев "лимонами": украинка раскрыла причину

Ирина Федорийчук, проживающая в Испании, случайно узнала, что местные жители называют украинцев "лимонами". Как оказалось, причина этого не в сложности произношения, а в ментальной разнице, которая проявляется в выражении лица украинца и испанца.

Почему в Испании украинцев называют "лимонами"

Украинка Ирина Федорийчук активно ведет соцсети, где делится интересными особенностями жизни в Испании. Недавно девушка опубликовала видео, где рассказала, почему испанцы называют украинцев "лимонами".

"А вы знали, что испанцы называют украинцев лимонами? Это не потому, что слово ucraniana очень тяжелое. Просто мы реально ходим с такими фейсами. Я лично точно. Все вокруг испанцы улыбаются, приветливые, а украинцы ездят с каменным лицом," — рассказала Ирина в своем видео.

Как объясняет Ирина, испанцам, традиционно очень эмоциональным и улыбающимся, украинское сдержанное выражение лица кажется "кислым", как лимон.

В комментариях к видео украинцы разделились на два лагеря. Многие отметили, что украинцы ценят подлинность эмоций и не будут притворяться радостью, если ее не испытывают. По их мнению, это противостоит "маске" кажущегося добродушия, которое часто можно увидеть в Европе.

"Украинцы за настоящие эмоции, а в Европе с детства учат искусственной улыбке, по крайней мере видела это в Германии", — пишет комментатор.

Однако другие согласились с тем, что украинцы, как правило, не улыбаются на улице. В комментариях отметили, что украинцы прошли многолетние испытания, в частности, войны, голодомор и сложное соседство с другими странами, что не способствовало формированию постоянно улыбающейся культуры.

"Им бы таких "соседей", так их "фейсы" были бы не только лимонами, а чем-то действительно противным", — отметила украинка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что удивляет украинцев в норвежских магазинах.

Также "Комментарии" писали, что украинка назвала 10 привычных для нас продуктов, которые не едят в США.