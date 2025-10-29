Чому іспанці називають українців "лимонами": українка розкрила причину

Ірина Федорійчук, яка мешкає в Іспанії, випадково дізналася, що місцеві жителі називають українців "лимонами". Як виявилося, причина цього лежить не у складності вимови, а у ментальній різниці, яка проявляється у виразі обличчя українця та іспанця.

Чому в Іспанії українців називають "лимонами"

Українка Ірина Федорійчук активно веде соцмережі, де ділиться цікавими особливостями життя в Іспанії. Нещодавно дівчина виклала відео, у якому розповіла, чому іспанці називають українців "лимонами".

"А ви знали, що іспанці називають українців лимонами? Це не через те, що слово ucraniana дуже важке. Просто ми реально ходимо з такими фейсами. Я особисто точно. Усі навколо іспанці усміхнені, привітні, а українці їздять із кам’яним обличчям," — розповіла Ірина у своєму відео.

Як пояснює Ірина, іспанцям, які традиційно є дуже емоційними та усміхненими, український стриманий вираз обличчя здається "кислим", ніби лимон.

У коментарях до відео українці розділилися на два табори. Багато хто зауважив, що українці цінують справжність емоцій і не будуть удавати радість, якщо її не відчувають. На їхню думку, це протистоїть "масці" удаваної добродушності, яку часто можна побачити в Європі.

"Українці за справжні емоції, а в Європі з дитинства вчать тій штучній усмішці, принаймні бачила це в Німеччині", — пише коментаторка.

Однак інші погодилися з тим, що українці зазвичай не посміхаються на вулиці. В коментарях зауважили, що українці пройшли багаторічні випробування, зокрема війни, голодомор та складне сусідство з іншими країнами, що не сприяло формуванню постійно усміхненої культури.

"Їм би таких "сусідів", то їхні "фейси" були б не лише лимонами, а чимось справді осоружним", — зауважила українка.

