Погиб 6-летний мальчик: в Австрии семья из Украины попала в страшное ДТП (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 августа рано утром на одной из скоростных магистралей Нижней Австрии. В ней был смертельно травмирован маленький украинец, находившийся в автомобиле вместе с родителями. Об этом пишет местная Kronen Zeitung.

В ДТП погиб мальчик из Украины (фото: krone.at)

В авто путешествовали папа, мама, которым 42 и 34 года, а также двое их маленьких сыновей 6 и 2 лет. Машина имела итальянскую регистрацию и мчалась к австралийскому городу Медлинг. Из-за неисправности она остановилась на третьей полосе автомагистрали.

Другой местный автомобиль, которым управлял 40-летний австриец, не сбавив скорости, врезался в неисправный украинский автомобиль. Маленький, 6-летний мальчик умер еще до приезда медиков. Его брата в тяжелом состоянии отправили санитарным самолетом в больницу в Вене. Взрослые также получили травмы и теперь находятся на лечении в медицинском учреждении соседнего города.

Житель страны, повлекший ДТП, имеет легкие повреждения. На месте происшествия работали представители спасательных служб и медики, были задействованы санитарные самолеты. Следствие проводит австрийская полиция.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше произошло смертельное ДТП — погибли украинцы. В Украину пришла очередная трагическая весть. В жутком ДТП, которое произошло в Польше, в субботу, 24 июля, получили травмы 7 граждан Украины. Следовательно, стало известно, что в больнице от полученных травм умер уже второй пассажир микроавтобуса. В сообщении говорится, что количество жертв возросло до двух. В дипломатическом ведомстве сообщили, что на сегодня в польских больницах находятся трое украинцев.

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