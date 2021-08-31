logo
Русский Українська

BTC/USD

47367.65

ETH/USD

3416.54

LTC/USD

173.24

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Погиб 6-летний мальчик: в Австрии семья из Украины попала в страшное ДТП (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Погиб 6-летний мальчик: в Австрии семья из Украины попала в страшное ДТП (ФОТО)

Врачи не смогли спасти ребенка

сегодня, 20:49
Автор:

Лиля Воробьева

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 августа рано утром на одной из скоростных магистралей Нижней Австрии. В ней был смертельно травмирован маленький украинец, находившийся в автомобиле вместе с родителями. Об этом пишет местная Kronen Zeitung.

Погиб 6-летний мальчик: в Австрии семья из Украины попала в страшное ДТП (ФОТО)

В ДТП погиб мальчик из Украины (фото: krone.at)

В авто путешествовали папа, мама, которым 42 и 34 года, а также двое их маленьких сыновей 6 и 2 лет. Машина имела итальянскую регистрацию и мчалась к австралийскому городу Медлинг. Из-за неисправности она остановилась на третьей полосе автомагистрали.

Другой местный автомобиль, которым управлял 40-летний австриец,  не сбавив скорости, врезался в неисправный украинский автомобиль. Маленький, 6-летний мальчик умер еще до приезда медиков. Его брата в тяжелом состоянии отправили санитарным самолетом в больницу в Вене. Взрослые также получили травмы и теперь находятся на лечении в медицинском учреждении соседнего города.

Житель страны, повлекший ДТП, имеет легкие повреждения. На месте происшествия работали представители спасательных служб и медики, были задействованы санитарные самолеты. Следствие проводит австрийская полиция.

Погиб 6-летний мальчик: в Австрии семья из Украины попала в страшное ДТП (ФОТО) - фото 2
Погиб 6-летний мальчик: в Австрии семья из Украины попала в страшное ДТП (ФОТО) - фото 3
Погиб 6-летний мальчик: в Австрии семья из Украины попала в страшное ДТП (ФОТО) - фото 4
Погиб 6-летний мальчик: в Австрии семья из Украины попала в страшное ДТП (ФОТО) - фото 5

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше произошло смертельное ДТП — погибли украинцы. В Украину пришла очередная трагическая весть. В жутком ДТП, которое произошло в Польше, в субботу, 24 июля, получили травмы 7 граждан Украины. Следовательно, стало известно, что в больнице от полученных травм умер уже второй пассажир микроавтобуса. В сообщении говорится, что количество жертв возросло до двух. В дипломатическом ведомстве сообщили, что на сегодня в польских больницах находятся трое украинцев.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.krone.at/2496462
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ