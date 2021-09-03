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Главная Новости Мир Европа Польша не будет брать газ в России: какую альтернативу нашло польское правительство
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Польша не будет брать газ в России: какую альтернативу нашло польское правительство

Срок действия Ямальского контракта с Россией истекает через год

сегодня, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна

Польша откажется от потребления российского сжиженного газа. В правительстве Польши работают над диверсификацией источников поставок энергоносителей. Об этом сообщает сайт Польское радио.

Польша не будет брать газ в России: какую альтернативу нашло польское правительство

Срок действия Ямальского контракта с Россией истекает, фото из открытых источников

Известно, что польская государственная нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) уже договорилась и подписала договоры с группой Venture Global LNG о поставках сжиженного газа.

Стороны согласовали увеличение объемов поставок газа из Мексиканского залива до 5,5 миллиона тонн газа в год. Договоры о поставке заключены на 20 лет.

По словам главы нефтегазовой компании PGNiG Павела Маевского, в стратегии компании одним из приоритетных направлений является независимость от поставок газа с восточного направления.

Ведь срок действия Ямальского договора с Россией, который предусматривает ежегодную поставку 10 млрд кубометров газа, истекает через год.

Польша уже приобрела активы в Норвегии и начала вместе с Данией строить Балтийский газопровод (Baltic Pipe). Компания Gaz-System подписала контракт на реализацию строительства с итальянской компанией Saipem Limited.

Все это будет способствовать "газовой" независимости страны и Европы, ведь Польша сможет поставлять газ с шельфа Норвежского моря для европейских стран. По словам президента Польши Анджея Дуды, Украина тоже сможет подключиться к норвежскому газу и не поставлять газ из России.

Как писал портал "Комментарии", Польша ввела чрезвычайное положение на границе. Совет министров принял решение обратиться к президенту Анджею Дуде о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней в пограничной зоне частей Люблинского воеводства и частей Подляшского воеводства. Причина — поток нелегальных мигрантов из Беларуси.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2799569,%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
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