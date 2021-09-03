Польша не будет брать газ в России: какую альтернативу нашло польское правительство

Польша откажется от потребления российского сжиженного газа. В правительстве Польши работают над диверсификацией источников поставок энергоносителей. Об этом сообщает сайт Польское радио.



Срок действия Ямальского контракта с Россией истекает, фото из открытых источников

Известно, что польская государственная нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) уже договорилась и подписала договоры с группой Venture Global LNG о поставках сжиженного газа.

Стороны согласовали увеличение объемов поставок газа из Мексиканского залива до 5,5 миллиона тонн газа в год. Договоры о поставке заключены на 20 лет.

По словам главы нефтегазовой компании PGNiG Павела Маевского, в стратегии компании одним из приоритетных направлений является независимость от поставок газа с восточного направления.

Ведь срок действия Ямальского договора с Россией, который предусматривает ежегодную поставку 10 млрд кубометров газа, истекает через год.

Польша уже приобрела активы в Норвегии и начала вместе с Данией строить Балтийский газопровод (Baltic Pipe). Компания Gaz-System подписала контракт на реализацию строительства с итальянской компанией Saipem Limited.

Все это будет способствовать "газовой" независимости страны и Европы, ведь Польша сможет поставлять газ с шельфа Норвежского моря для европейских стран. По словам президента Польши Анджея Дуды, Украина тоже сможет подключиться к норвежскому газу и не поставлять газ из России.



Как писал портал "Комментарии", Польша ввела чрезвычайное положение на границе. Совет министров принял решение обратиться к президенту Анджею Дуде о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней в пограничной зоне частей Люблинского воеводства и частей Подляшского воеводства. Причина — поток нелегальных мигрантов из Беларуси.

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