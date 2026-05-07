Польша зовет войска США ближе к России: в Европе начинается битва за американскую армию

Польша и Литва открыто заявили о готовности принять американские войска, если администрация Дональда Трампа решит сократить военное присутствие США в Германии. Такое заявление прозвучало на фоне растущих споров внутри НАТО о будущем американских сил в Европе.

Как сообщает Politico, президент Польши Кароль Навроцкий во время военных учений НАТО в Литве заявил, что лично намерен убеждать Дональда Трампа перебросить американских военных именно на восточный фланг Альянса.

"Если президент Трамп примет решение сократить присутствие войск США в Германии, Польша готова их принять", — подчеркнул Навроцкий.

По его словам, Варшава уже располагает необходимой инфраструктурой для размещения дополнительных подразделений армии США. Польский лидер также дал понять, что рассматривает усиление американского присутствия как вопрос не только национальной, но и общеевропейской безопасности.

К инициативе Польши присоединилась и Литва. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что главная задача союзников – не допустить ухода США из Европы. Он подчеркнул, что Вашингтон должен сохранять стратегическое внимание к региону на фоне растущих угроз со стороны России.

Сейчас в Литве размещено более тысячи американских военнослужащих, а к 2027 году страна ожидает прибытия еще 5000 немецких солдат.

Однако внутри самой Польши идея перемещения войск уже спровоцировала политический конфликт. Премьер-министр Дональд Туск ранее предостерег от попыток "переманивать" американские силы из Германии, опасаясь напряженности среди союзников. В ответ оппозиционная партия "Право и справедливость", связанная с Навроцким, обвинила Туска в том, что он ставит интересы Берлина выше безопасности Польши.

Тем временем в польском МИД подтвердили, что переговоры с Вашингтоном о расширении американского военного присутствия уже ведутся как на дипломатическом, так и на военном уровнях. В Варшаве фактически дали понять: если США начнут вывод войск из Германии, Польша готова стать новым ключевым плацдармом НАТО у границ России.

