Польща кличе війська США ближче до Росії: у Європі розпочинається битва за американську армію

Польща та Литва відкрито заявили про готовність прийняти американські війська, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить скоротити військову присутність США у Німеччині. Така заява прозвучала на тлі суперечок усередині НАТО про майбутнє американських сил у Європі.

Американські військові. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Politico, президент Польщі Кароль Навроцький під час військових навчань НАТО у Литві заявив, що особисто має намір переконувати Дональда Трампа перекинути американських військових саме на східний фланг Альянсу.

"Якщо президент Трамп ухвалить рішення скоротити присутність військ США у Німеччині, Польща готова їх прийняти", — наголосив Навроцький.

За його словами, Варшава вже має у своєму розпорядженні необхідну інфраструктуру для розміщення додаткових підрозділів армії США. Польський лідер також дав зрозуміти, що розглядає посилення американської присутності як питання не лише національної, а й загальноєвропейської безпеки.

До ініціативи Польщі приєдналася й Литва. Президент країни Гітанас Науседа заявив, що головне завдання союзників – не допустити відходу США з Європи. Він підкреслив, що Вашингтон повинен зберігати стратегічну увагу до регіону на тлі зростаючих загроз з боку Росії.

Зараз у Литві розміщено понад тисячу американських військовослужбовців, а до 2027 року країна чекає на прибуття ще 5000 німецьких солдатів.

Однак усередині самої Польщі ідея переміщення військ уже спровокувала політичний конфлікт. Прем'єр-міністр Дональд Туск раніше застеріг від спроб "переманювати" американські сили з Німеччини, побоюючись напруженості серед союзників. У відповідь опозиційна партія "Право і справедливість", пов'язана з Навроцьким, звинуватила Туска в тому, що він ставить інтереси Берліна вище за безпеку Польщі.

Тим часом у польському МЗС підтвердили, що переговори з Вашингтоном про розширення американської військової присутності вже ведуться як на дипломатичному, так і військовому рівнях. У Варшаві фактично дали зрозуміти: якщо США почнуть виведення військ із Німеччини, Польща готова стати новим ключовим плацдармом НАТО біля Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" – ситуація у війні Росії проти України почала змінюватися: екс-держсекретар зробив заяву.



