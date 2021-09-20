Польская полиция задержала трех украинцев: в чем их подозревают

Трех украинцев арестовали правоохранители Польши. Мужчинам инкриминируют продажу похищенных в соседней Германии микроавтобусов марки Mercedes Sprinter. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Любуского воеводства.

Польская полиция задержала украинцев на складе, фото полиции

Молодые мужчины перегоняли машины из Германии и хоронили их на складе в Жаґаньском уезде. Возраст задержанных украинцев — от 24 до 33 лет. В помещении полицейские обнаружили три автомобиля, которые находились в розыске в Германии. Всего было спрятано пять автомобилей, которые украинцы разбирали на запчасти. Стоимость каждого похищенного автомобиля составляет не менее 60 000 злотых.



В похищенных автомобилях удалили VIN, который помогает идентифицировать транспортное средство. Также во время обыска склада полицейские обнаружили глушитель GPS, мобильные телефоны задержанных, детали из авто, аксессуары и инструменты, которые используются для кражи транспортных средств. Полученные доказательства отправят на экспертизу.



Известно, что один из арестованных, ранее привлекался к ответственности за кражи авто. Сейчас полиция проверяет, не являются ли задержанные мужчины причастными к кражам других авто в пределах Польши.

Задержанным уже объявлено подозрение в похищении автомобилей. Если их вина будет доказана, то украинцам грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

На основании собранных по делу доказательств прокуроры подали в суд ходатайство о временном аресте мужчин. Решением Окружного суда в городе Лагань все трое подозреваемых были временно арестованы. Под стражей мужчины будут находиться в течение трех месяцев.

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