logo
Русский Українська

BTC/USD

43959.20

ETH/USD

3109.99

LTC/USD

161.39

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Польская полиция задержала трех украинцев: в чем их подозревают
commentss НОВОСТИ Все новости

Польская полиция задержала трех украинцев: в чем их подозревают

Польские полицейские задержали украинцев с поличным

сегодня, 17:55
Автор:

Козлова Альбіна

Трех украинцев арестовали правоохранители Польши. Мужчинам инкриминируют продажу похищенных в соседней Германии микроавтобусов марки Mercedes Sprinter. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Любуского воеводства.

Польская полиция задержала трех украинцев: в чем их подозревают

Польская полиция задержала украинцев на складе, фото полиции

Молодые мужчины перегоняли машины из Германии и хоронили их на складе в Жаґаньском уезде. Возраст задержанных украинцев — от 24 до 33 лет. В помещении полицейские обнаружили три автомобиля, которые находились в розыске в Германии. Всего было спрятано пять автомобилей, которые украинцы разбирали на запчасти. Стоимость каждого похищенного автомобиля составляет не менее 60 000 злотых.

В похищенных автомобилях удалили VIN, который помогает идентифицировать транспортное средство. Также во время обыска склада полицейские обнаружили глушитель GPS, мобильные телефоны задержанных, детали из авто, аксессуары и инструменты, которые используются для кражи транспортных средств. Полученные доказательства отправят на экспертизу.

Известно, что один из арестованных, ранее привлекался к ответственности за кражи авто. Сейчас полиция проверяет, не являются ли задержанные мужчины причастными к кражам других авто в пределах Польши.

Задержанным уже объявлено подозрение в похищении автомобилей. Если их вина будет доказана, то украинцам грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

На основании собранных по делу доказательств прокуроры подали в суд ходатайство о временном аресте мужчин. Решением Окружного суда в городе Лагань все трое подозреваемых были временно арестованы. Под стражей мужчины будут находиться в течение трех месяцев.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше пенсионер убил себя петардой на митинге.


Польская полиция задержала трех украинцев: в чем их подозревают - фото 2
Польская полиция задержала трех украинцев: в чем их подозревают - фото 3
Польская полиция задержала трех украинцев: в чем их подозревают - фото 4
Польская полиция задержала трех украинцев: в чем их подозревают - фото 5


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/38978,Policyjny-cios-w-przestepczosc-samochodowa-Trzy-osoby-tymczasowo-aresztowane.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ