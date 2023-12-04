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Помощь Украине в €50 млрд под угрозой: что произошло

50 млрд евро призваны сохранить платежеспособность Киева до 2027 года

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Выделение Украине 50 миллиардов евро помощи может оказаться под угрозой из-за существующих разногласий среди стран Евросоюза по бюджету. Решение о предстоящей четырехлетней программе помощи должно быть принято на саммите 14-15 декабря.

Помощь Украине в €50 млрд под угрозой: что произошло

Финансовая помощь от ЕС (фото из открытых источников)

Как информирует Financial Times , ссылаясь на анонимных европейских чиновников, страны-члены Евросоюза далеки о достижении соглашения по пополнению общего бюджета, включив сюда средства для нужд Украины.


Усилиям Евросоюза по достижению компромисса помешает победа ультраправых во главе с Гертом Уилдерсом во время недавних выборов в Нидерландах и недавнее решение немецкого суда ограничить государственные заимствования.

Как утверждает один высокопоставленный чиновник, согласовать бюджетное соглашение будет "очень, очень сложно".

Предложенные Евросоюзом 50 млрд евро (17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов) должны выделяться для того, чтобы сохранить платежеспособность Украины до 2027 года. Эти средства объединены с запросами на 15 млрд евро средств на нужды миграции, 10 млрд евро на инвестиции в "стратегические технологии" и примерно 19 млрд евро для выплат процентов по общим заимствованиям ЕС.

Financial Times говорит о финансировании ЕС Украины — "политическом футболе", имея в виду более широкие дебаты о бюджетных приоритетах Евросоюза из-за решения комиссии объединить поддержку Киева вместе с другими запросами будущего финансирования для пополнения бюджета в 2021-2027 годах.

Украина предупреждает, что неопределенность пакетов поддержки со стороны Соединенных Штатов и Европы ставит под угрозу "макрофинансовую стабильность" страны, отмечает издание.

"Это момент истины. Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вы должны сделать шаг навстречу", – подчеркнул один из собеседников издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, с чем связана дальнейшая помощь Западу.



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