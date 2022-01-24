Популярные курорты Греции засыпает снегом: в стране бушует мощный шторм (ФОТО)

На Грецию обрушились снегопады. Об этом пишет издание ABC News.

Снег. Фото из открытых источников

Как стало известно, в Греции разбушевался мощный шторм. Он принес с собой снегопады и морозы. Обильные осадки накрыли столицы страны — город Афины.

В материале отмечается, что власти просят местных жителей не покидать свои дома лишний раз. Учебные заведения временно остановили свою работу. Ученики были переведены на дистанционное обучение.

Фото: Reuters/Юрий Годован

Издание пишет, что снег можно было наблюдать не только в Афинах. Так, снегопад накрыл и популярные среди путешественников острова Санторини и Миконос.

По словам местных жителей, таких погодных условий они не видели уже на протяжении десятков лет. Из-за разбушевавшейся стихии оказались заблокированы автодороги. Несколько населённых пунктов отрезаны от цивилизации.

Согласно данным специалистов, снежная погода сохраниться до середины недели.





Фото: Reuters/Юрий Годован

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки разгорелись сильные лесные пожары. Возгорания образовались на территориях двух штатов. Специалисты говорят, что такие явление не типичны для данного времени года. Пламя уже смогло подобраться к одной из достопримечательностей.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что извержение вулкана в Тихом океане затронуло большую часть населения островного государства Тонга. На территорию страны выпал вулканический пепел. Отмечается, что он может потенциально представлять угрозу для здоровья населения. Многие местные жители потеряли свои дома. Они были разрушены цунами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!