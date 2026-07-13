Портников объяснил, почему волна ненависти в Европе должна стать тревожным сигналом

Журналист и публицист Виталий Портников отреагировал на сообщения о случаях ксенофобских нападений на украинцев в Польше, отметив, что главный вывод из таких событий заключается не только в необходимости бороться с нетерпимостью, но и в сохранении собственной государственности.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

По словам Портникова, несмотря на то, что большинство поляков поддерживало украинцев после начала полномасштабной войны, ни одно общество не застраховано от проявлений ненависти или изменения политических настроений. Именно поэтому, уверен журналист, украинцы не должны возлагать свои надежды исключительно на толерантность других стран.

Публицист отметил, что много лет сталкивался с проявлениями ксенофобии и из-за своего еврейского происхождения. По его словам, еще со школьных лет ему приходилось слышать призывы "ехать в Израиль", однако существование еврейского государства всегда оставалось для него символом безопасности и национального убежища.

Проводя параллель между Украиной и Израилем, Портников подчеркнул, что именно наличие собственного независимого государства является самой большой гарантией защиты граждан во время войн и глобальных потрясений. По его мнению, современные события лишь доказывают, что эпоха национальных государств не завершилась, а наоборот — приобретает особый вес.

Журналист призвал украинцев воспринимать проявления ксенофобии за границей как напоминание о ценности украинской независимости. Он предостерег, что в случае утраты государственности миллионы людей могут оказаться без места, куда можно будет вернуться, если их перестанут принимать в других странах. Именно поэтому, подчеркнул Портников, главным приоритетом для украинцев должно оставаться сохранение собственного государства.

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