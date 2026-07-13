Портников пояснив, чому хвиля ненависті в Європі має стати тривожним сигналом

Журналіст і публіцист Віталій Портников відреагував на повідомлення про випадки ксенофобських нападів на українців у Польщі, наголосивши, що головний висновок із таких подій полягає не лише у необхідності боротися з нетерпимістю, а й у збереженні власної державності.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

За словами Портникова, попри те, що переважна більшість поляків підтримувала українців після початку повномасштабної війни, жодне суспільство не застраховане від проявів ненависті чи зміни політичних настроїв. Саме тому, переконаний журналіст, українці не повинні покладати свої надії виключно на толерантність інших країн.

Публіцист зазначив, що багато років стикався з проявами ксенофобії і через своє єврейське походження. За його словами, ще зі шкільних років йому доводилося чути заклики "їхати до Ізраїлю", однак існування єврейської держави завжди залишалося для нього символом безпеки та національного притулку.

Проводячи паралель між Україною та Ізраїлем, Портников наголосив, що саме наявність власної незалежної держави є найбільшою гарантією захисту громадян у часи воєн і глобальних потрясінь. На його думку, сучасні події лише доводять, що епоха національних держав не завершилася, а навпаки — набуває особливої ваги.

Журналіст закликав українців сприймати прояви ксенофобії за кордоном як нагадування про цінність української незалежності. Він застеріг, що у разі втрати державності мільйони людей можуть опинитися без місця, куди можна буде повернутися, якщо їх перестануть приймати в інших країнах. Саме тому, підкреслив Портников, головним пріоритетом для українців має залишатися збереження власної держави.

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