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Главная Новости Мир Европа Посетители пляжа в Ирландии стали свидетелями редкого природного светошоу
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Посетители пляжа в Ирландии стали свидетелями редкого природного светошоу

Волны на пляже Фаунтинстаун осветили миллионы мелких огоньков

сегодня, 03:38
Автор:

Виолетта Комаровская

Настоящее световое шоу устроил планктон на пляже Фаунтинстаун в Ирландии. Довольно редкое природное явление удалось увидеть и запечатлеть фотографу-любителю Джолине Кронину, пишет ВВС. 

Джолин живет недалеко от города Корк. Пляж Фаунтинстаун расположен рядом с ее деревней. Ночью накануне она решила отправиться туда вместе с друзьями, узнав из соцсетей о редком природном явлении. Ребята не пожалели о своей вылазке ни на секунду.

Посетители пляжа в Ирландии стали свидетелями редкого природного светошоу

Светлячки на пляже в Ирландии. Фото: JOLEEN CRONIN

"Такая неимоверная насыщенность цвета. Каждая волна будто разбивается на тысячи сияющих брызг", - поделилась впечатлениями фотограф. 

Вода у побережья начала светиться благодаря планктону, который обладает биолюминесцентными свойствами. При чем, загораться морские светлячки начинают в тот момент, когда соприкасаются с волнами, друг с другом или любым другим предметом.

"Ты погружаешь ноги в воду, а волны будто взрываются под тобой. Мы решили прокатиться на падлбордах. Каждый раз, когда волна билась о доску, это было словно дискотека. Это и правда стоило того, чтобы выбраться на ночь глядя из своего дома", - рассказывает девушка. 

К слову, именно в этом регионе биолюминесцентные волны наблюдают чаще всего. Как сообщают в организации Ocean Research and Conservation Ireland, световые шоу здесь устраивают одноклеточные водоросли. Их еще называют ночесветками или же морскими свечками.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Британии десятилетний мальчик выжил в открытом море благодаря документальному фильму. 


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