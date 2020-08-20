Посетители пляжа в Ирландии стали свидетелями редкого природного светошоу

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Виолетта Комаровская
Настоящее световое шоу устроил планктон на пляже Фаунтинстаун в Ирландии. Довольно редкое природное явление удалось увидеть и запечатлеть фотографу-любителю Джолине Кронину, пишет ВВС.
Джолин живет недалеко от города Корк. Пляж Фаунтинстаун расположен рядом с ее деревней. Ночью накануне она решила отправиться туда вместе с друзьями, узнав из соцсетей о редком природном явлении. Ребята не пожалели о своей вылазке ни на секунду.
Светлячки на пляже в Ирландии. Фото: JOLEEN CRONIN
"Такая неимоверная насыщенность цвета. Каждая волна будто разбивается на тысячи сияющих брызг", - поделилась впечатлениями фотограф.
Вода у побережья начала светиться благодаря планктону, который обладает биолюминесцентными свойствами. При чем, загораться морские светлячки начинают в тот момент, когда соприкасаются с волнами, друг с другом или любым другим предметом.
"Ты погружаешь ноги в воду, а волны будто взрываются под тобой. Мы решили прокатиться на падлбордах. Каждый раз, когда волна билась о доску, это было словно дискотека. Это и правда стоило того, чтобы выбраться на ночь глядя из своего дома", - рассказывает девушка.
К слову, именно в этом регионе биолюминесцентные волны наблюдают чаще всего. Как сообщают в организации Ocean Research and Conservation Ireland, световые шоу здесь устраивают одноклеточные водоросли. Их еще называют ночесветками или же морскими свечками.
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