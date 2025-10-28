Предательство пришло оттуда, где не ждали: кто тайно заправлял теневой флот Путина

Несмотря на ярую поддержку Украины страны Балтии – тайком помогают российскому теневому флоту, который перевозит подсанкционную нефть, финансируя российскую агрессию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет литовский общественный вещатель LRT.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Журналисты провели собственное расследование деятельности сети компаний Fast Bunkering, работающих в Литве, Латвии и Эстонии и специализирующихся на заправке судов в море.

Расследование показало, что между июнем 2024 года и мартом 2025 года два судна-заправщика Rina и Zircone, которыми оперирует указанная компания, совершили 286 операций по заправке судов в разных точках Балтийского моря. Из них по меньшей мере 159 – это танкеры, заходившие в российские порты незадолго до или после заправки.

Аналитик Киевской школы экономики Анатолий Кравцев, с которым общались авторы материала, определил, что на момент проведения этих операций по заправке не менее 20 танкеров имели четкие признаки принадлежности к российскому теневому флоту.

"В частности, эти суда не имели страхового покрытия ни от одного члена Международной группы клубов P&I, а их владельцы и управляющие компании были зарегистрированы вне юрисдикции Коалиции по ограничению цен на нефть", — сказал Кравцев.

Отмечается, что формально ни один заправленный танкер на тот момент не находился под прямыми санкциями, однако некоторые из них были внесены в санкционные списки потом. Кроме того, существуют жесткие протоколы по заправке танкеров с российской нефтью: одно из правил заключается в том, что эти танкеры не должны принадлежать к теневому флоту, даже той его части, которая не внесена в санкционные списки.

