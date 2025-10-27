Треть экспорта нефти РФ под угрозой: кто решил подставить Путина

Греческие танкерные компании, которые, по оценкам Института Брукингса, перевозят треть российской нефти, идущей на экспорт из западных портов, начали отказываться от работы с российскими нефтяниками из-за санкций администрации Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

Экспорт российской нефти. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что участие греческих судовладельцев, которые в этом году ежемесячно вывозили на экспорт от 10 до 20 млн баррелей российской нефти, в конце октября уменьшилась до минимума.

Сейчас перевозки сорта Urals в большинстве случаев выполняют танкеры "теневого флота". При этом фрахтовые ставки заметно выросли после ужесточения санкционного режима.

Доставка одной партии Urals из Приморска и Усть-Луги в индийские порты превысила $8 млн против $7 млн в начале месяца. Отдельные перевозчики подняли цены до $10 млн за рейс.

В прошлую среду президент США Дональд Трамп ввел блокирующие санкции против "Роснефти" и "Лукойла" — двух крупнейших нефтяных компаний России, на которые приходится половина добычи в стране и каждый второй баррель экспорта. Одновременно Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций добавил в "черные списки" еще 117 танкеров "теневого флота", увеличив их общее количество до 558.

