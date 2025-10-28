Зрада прийшла звідти, де не чекали: хто таємно заправляв тіньовий флот Путіна

Незважаючи на затяту підтримку України країни Балтії, потай допомагають російському тіньовому флоту, який перевозить підсанкційну нафту, фінансуючи російську агресію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише литовський громадський мовник LRT.

Журналісти провели власне розслідування діяльності мережі компаній Fast Bunkering, що працюють у Литві, Латвії та Естонії та спеціалізуються на заправці суден у морі.

Розслідування показало, що між червнем 2024 року та березнем 2025 року два судна-заправники Rina та Zircone, якими оперує зазначена компанія, здійснили 286 операцій із заправки суден у різних точках Балтійського моря. З них щонайменше 159 – це танкери, які заходили до російських портів незадовго до або після заправки.

Аналітик Київської школи економіки Анатолій Кравцев, з яким спілкувалися автори матеріалу, визначив, що на момент проведення цих операцій із заправки не менше 20 танкерів мали чіткі ознаки приналежності до російського тіньового флоту.

"Зокрема, ці судна не мали страхового покриття від жодного члена Міжнародної групи клубів P&I, а їхні власники та керуючі компанії були зареєстровані поза юрисдикцією Коаліції з обмеження цін на нафту", — сказав Кравцев.

Зазначається, що формально жоден заправлений танкер на той момент не перебував під прямими санкціями, проте деякі з них були внесені до списків санкцій потім. Крім того, існують жорсткі протоколи із заправки танкерів з російською нафтою: одне з правил полягає в тому, що ці танкери не повинні належати до тіньового флоту, навіть тієї його частини, яка не внесена до списків санкцій.

