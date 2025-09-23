logo

Премьер Дании впервые отреагировала на атаку дронами возле аэропорта Копенгагена
Премьер Дании впервые отреагировала на атаку дронами возле аэропорта Копенгагена

Мэтте Фредериксен заявила, что появление дронов возле аэропорта Копенгагена стало самой серьезной атакой на инфраструктуру Дании.

23 сентября 2025, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на инцидент с дронами, из-за которого накануне был временно закрыт аэропорт Копенгагена. По ее словам, это самая большая атака на критическую инфраструктуру страны за все время.

Премьер Дании впервые отреагировала на атаку дронами возле аэропорта Копенгагена

Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников

Мэтте Фредериксен в комментарии телеканалу TV2 заявила, что инцидент продемонстрировал уязвимость современных государственных систем к угрозе беспилотников.

"Самая серьезная атака на критическую инфраструктуру Дании на сегодняшний день. Это свидетельствует о времени, в котором мы живем, и о том, к чему мы, как общество, должны быть готовы справиться с подобными ситуациями", — сказала Фредериксен.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что ни одна версия относительно возможных организаторов атаки не исключается. Фредериксен также обратила внимание на рост числа атак в Европе с использованием беспилотников и кибератак.

"Это вписывается в тенденцию, которую мы наблюдаем в последнее время: другие атаки дронами, нарушение воздушного пространства и хакерские атаки на европейские аэропорты", — добавила Фредериксен.

22 сентября аэропорты Копенгагена и Осло были закрыты на несколько часов после обнаружения дронов в воздушном пространстве. В результате десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов. По данным полиции, дронами мог управлять опытный оператор, а его действия заставили остановить работу главного аэропорта Дании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция Дании отреагировала на инцидент с дронами, из-за которых был парализован аэропорт.

Также "Комментарии" писали, что Польша готова сбивать российские самолеты и дроны.



Источник: https://nyheder.tv2.dk/politik/2025-09-23-mette-frederiksen-reagerer-paa-droner-i-dansk-luftrum
