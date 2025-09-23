Премьер Дании впервые отреагировала на атаку дронами возле аэропорта Копенгагена

Рубрики
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на инцидент с дронами, из-за которого накануне был временно закрыт аэропорт Копенгагена. По ее словам, это самая большая атака на критическую инфраструктуру страны за все время.
Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников
Мэтте Фредериксен в комментарии телеканалу TV2 заявила, что инцидент продемонстрировал уязвимость современных государственных систем к угрозе беспилотников.
Премьер-министр Дании подчеркнула, что ни одна версия относительно возможных организаторов атаки не исключается. Фредериксен также обратила внимание на рост числа атак в Европе с использованием беспилотников и кибератак.
22 сентября аэропорты Копенгагена и Осло были закрыты на несколько часов после обнаружения дронов в воздушном пространстве. В результате десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов. По данным полиции, дронами мог управлять опытный оператор, а его действия заставили остановить работу главного аэропорта Дании.
