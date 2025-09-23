Премьер Дании впервые отреагировала на атаку дронами возле аэропорта Копенгагена

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен отреагировала на инцидент с дронами, из-за которого накануне был временно закрыт аэропорт Копенгагена. По ее словам, это самая большая атака на критическую инфраструктуру страны за все время.

Мэтте Фредериксен. Фото из открытых источников

Мэтте Фредериксен в комментарии телеканалу TV2 заявила, что инцидент продемонстрировал уязвимость современных государственных систем к угрозе беспилотников.

"Самая серьезная атака на критическую инфраструктуру Дании на сегодняшний день. Это свидетельствует о времени, в котором мы живем, и о том, к чему мы, как общество, должны быть готовы справиться с подобными ситуациями", — сказала Фредериксен.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что ни одна версия относительно возможных организаторов атаки не исключается. Фредериксен также обратила внимание на рост числа атак в Европе с использованием беспилотников и кибератак.

"Это вписывается в тенденцию, которую мы наблюдаем в последнее время: другие атаки дронами, нарушение воздушного пространства и хакерские атаки на европейские аэропорты", — добавила Фредериксен.

22 сентября аэропорты Копенгагена и Осло были закрыты на несколько часов после обнаружения дронов в воздушном пространстве. В результате десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов. По данным полиции, дронами мог управлять опытный оператор, а его действия заставили остановить работу главного аэропорта Дании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция Дании отреагировала на инцидент с дронами, из-за которых был парализован аэропорт.

Также "Комментарии" писали, что Польша готова сбивать российские самолеты и дроны.