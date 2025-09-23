Прем’єрка Данії вперше відреагувала на атаку дронами біля аеропорту Копенгагена

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відреагувала на інцидент із дронами, через який напередодні було тимчасово закрито аеропорт Копенгагена. За її словами, це найбільша атака на критичну інфраструктуру країни за весь час.

Метте Фредеріксен. Фото з відкритих джерел

Метте Фредеріксен у коментарі телеканалу TV2 заявила, що інцидент продемонстрував вразливість сучасних державних систем до загрози від безпілотників.

"Найсерйозніша атака на критичну інфраструктуру Данії на сьогоднішній день. Це свідчить про час, у якому ми живемо, і про те, до чого ми, як суспільство, повинні бути готовими, щоб впоратися із подібними ситуаціями", — сказала Фредеріксен.

Прем’єр-міністерка Данії наголосила, що жодна версія щодо можливих організаторів атаки не відкидається. Фредеріксен також звернула увагу на зростання кількості атак у Європі з використанням безпілотників та кібератак.

"Це вписується в тенденцію, яку ми спостерігаємо останнім часом: інші атаки дронами, порушення повітряного простору та хакерські атаки на європейські аеропорти", — додала Фредеріксен.

22 вересня аеропорти Копенгагена та Осло були закриті на кілька годин після виявлення дронів у повітряному просторі. Унаслідок цього десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися зі скасуванням та затримками рейсів. За даними поліції, дронами міг керувати досвідчений оператор, а його дії змусили зупинити роботу головного аеропорту Данії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що поліція Данії відреагувала на інцидент із дронами, через які було паралізовано аеропорт.

Також "Коментарі" писали, що Польща готова збивати російські літаки та дрони.