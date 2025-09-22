Туск дав чітку відповідь Путіну: Польща готова збивати російські літаки за однієї умови

Рубрики
Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща готова застосувати силу проти російських літаків, якщо ті порушать її повітряний простір. Проте польський політик наголосив, що збиття об’єктів можливе лише над територією країни та потребує зваженої оцінки ризиків, аби уникнути ескалації конфлікту з Росією.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з відкритих джерел
Дональд Туск під час пресконференції зробив заяву щодо російських літаків, які можуть залетіти на територію Польщі.
Однак польський прем’єр додав, що у випадках, коли літаки пролітають поруч, але не порушують територіальні кордони, потрібно ретельно оцінювати дії, щоб не спровокувати серйозний конфлікт.
Також Туск зауважив на важливість координації з союзниками по НАТО. За його словами, Польща готова знищувати будь-які об’єкти, які спрямовані проти країни, однак очікує на підтримку НАТО у випадку посилення ескалації.
Останнім приводом для підвищеної уваги став проліт трьох російських МіГ-31 над Естонією 19 вересня. Літаки перебували у повітряному просторі Естонії близько 12 хвилин і пролетіли над Фінською затокою до острова Хійумаа в Балтійському морі.
