Туск дав чітку відповідь Путіну: Польща готова збивати російські літаки за однієї умови

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща готова застосувати силу проти російських літаків, якщо ті порушать її повітряний простір. Проте польський політик наголосив, що збиття об’єктів можливе лише над територією країни та потребує зваженої оцінки ризиків, аби уникнути ескалації конфлікту з Росією.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск під час пресконференції зробив заяву щодо російських літаків, які можуть залетіти на територію Польщі.

"Я хочу чітко заявити. Ми беззаперечно приймемо рішення збивати літаючі об’єкти, коли вони порушуватимуть нашу територію та пролітатимуть над Польщею. Тут нема про що говорити", – сказав Туск.

Однак польський прем’єр додав, що у випадках, коли літаки пролітають поруч, але не порушують територіальні кордони, потрібно ретельно оцінювати дії, щоб не спровокувати серйозний конфлікт.

"Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не зовсім зрозумілі, наприклад, нещодавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic, але без будь-яких порушень, оскільки це не наші територіальні води, нам потрібно двічі подумати, перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту", – пояснив Туск.

Також Туск зауважив на важливість координації з союзниками по НАТО. За його словами, Польща готова знищувати будь-які об’єкти, які спрямовані проти країни, однак очікує на підтримку НАТО у випадку посилення ескалації.

"Мені потрібно бути на 100% впевненим, що союзники поставляться до цього так само, як і ми, що якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми не залишимося самі", — додав Туск.

Останнім приводом для підвищеної уваги став проліт трьох російських МіГ-31 над Естонією 19 вересня. Літаки перебували у повітряному просторі Естонії близько 12 хвилин і пролетіли над Фінською затокою до острова Хійумаа в Балтійському морі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чи зможе НАТО збивати літаки Росії. Альянс готує нові правила.

Також "Коментарі" писали, що Естонія вперше в історії збирає екстрене засідання в Радбезі ООН через інцидент з російськими літаками.