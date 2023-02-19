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Премьер Эстонии критикует Запад за недостаточную поддержку Украины

Кайя Каллас критикует Европейский Союз и НАТО за малую поддержку Украины в войне против Российской Федерации.

сегодня, 11:05
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Автор:

Slava Kot

Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что Запад мог спасти многие жизни и Украине, если бы достаточно помогал еще до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter премьер-министр Эстонии.

Премьер Эстонии критикует Запад за недостаточную поддержку Украины

Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото из открытых источников


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Во время женского завтрака на Мюнхенской конференции по безопасности премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что война в Украине это не только "региональный конфликт" или вопрос Европы, но и проверка России, которая хочет осуществить и колонизировать страну в 21 веке.

В общем, Каллас поддерживает, что Европа и Америка на правильном пути, ведь помогают Украине финансово, гуманитарно и военно, однако премьер отмечает, что Запад мог сделать гораздо больше.

"Но так же правда, что больше жизней можно было бы спасти, если бы мы помогли Украине еще до 24 февраля. И это правда, пока продолжаются человеческие страдания, мы совершили недостаточно", — говорит Кая Каллас.

Премьер-министр считает, что Запад и дальше должен поддерживать Украину и сделать все возможное, чтобы осудить Россию и ее военные преступления.

"Мы должны усилить военную поддержку и продолжать повышать стоимость войны для Москвы, пока последний российский солдат не покинет Украину. Мы должны привлечь военных преступников к ответственности. Мы должны вынудить Россию заплатить за все, что она уничтожает", — утверждает Кая Каллас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает Евросоюз отказаться от поддержки Украины.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции, заявившем, что сегодня нет времени для диалога с Путиным.



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Источник: https://twitter.com/kajakallas/status/1626930322326552576
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