Премьер-министр Молдовы ответил на планы Кремля захватить Кишинев

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Slava Kot
Власти в Молдове готовы к разным сценариям Кремля по дестабилизации политической ситуации в стране. С такими словами обратился к правительству премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на новостной ресурс Deschide.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Фото из открытых источников
Россия стремится распространить свое влияние на другие страны, в том числе и на Молдову, где с начала 90 лет существует пророссийский сепаратистский регион Приднестровья, спонсируемый Кремлем. Кроме того, украинская разведка передала президенту Молдовы информацию о планах Москвы захватить правительство страны. На такую ситуацию отреагировал новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, уверивший, что его страна готова противостоять российской опасности.
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Во время выступления премьер-министр обратился в Российскую Федерацию с уведомлением о необходимости войск РФ покинуть его страну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер президента РФ пригрозил Молдове и указал ее властям быть осторожными.
Также "Комментарии" писали о реакции США на планы Кремля совершить государственный переворот в Молдове.
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