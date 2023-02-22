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Премьер-министр Молдовы ответил на планы Кремля захватить Кишинев

Молдова ответила на возможность Российской Федерации захватить власть в стране

сегодня, 11:05
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Автор:

Slava Kot

Власти в Молдове готовы к разным сценариям Кремля по дестабилизации политической ситуации в стране. С такими словами обратился к правительству премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на новостной ресурс Deschide.

Премьер-министр Молдовы ответил на планы Кремля захватить Кишинев

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан. Фото из открытых источников

Россия стремится распространить свое влияние на другие страны, в том числе и на Молдову, где с начала 90 лет существует пророссийский сепаратистский регион Приднестровья, спонсируемый Кремлем. Кроме того, украинская разведка передала президенту Молдовы информацию о планах Москвы захватить правительство страны. На такую ситуацию отреагировал новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, уверивший, что его страна готова противостоять российской опасности.


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"Есть несколько сценариев дестабилизации, которые включают в себя несколько элементов. Но наши учреждения готовы к таким вызовам. Наша цель – обеспечить мир и стабильность. Республика Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта", — сказал Дорин Речан.

Во время выступления премьер-министр обратился в Российскую Федерацию с уведомлением о необходимости войск РФ покинуть его страну.

"Это значит, что Россия должна эвакуировать свое оружие, боеприпасы и солдат, незаконно находящихся на территории Республики Молдова. Мы должны убедиться, что Россия выполнит эти обещания", — подчеркнул Речан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер президента РФ пригрозил Молдове и указал ее властям быть осторожными.

Также "Комментарии" писали о реакции США на планы Кремля совершить государственный переворот в Молдове.



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Источник: https://deschide.md/ro/stiri/politic/124448/Recean-despre-faptul-c%C4%83-Rusia-ar-dori-s%C4%83-preia-AIC-Institu%C8%9Biile-noastre-sunt-preg%C4%83tite-s%C4%83-fac%C4%83-fa%C8%9B%C4%83-unor-astfel-de-provoc%C4%83ri.htm
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