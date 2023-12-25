Премьер-министр Сербии похвалила российские спецслужбы

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что сербские власти были проинформированы о возможных инцидентах на протестах в столице страны благодаря российским спецслужбам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сербское издание Pink.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабыч. Фото из открытых источников

Ана Брнабыч похвалила российские спецслужбы за предоставленную информацию о протестах. Кроме того, премьер-министр Сербии раскритиковала западных партнеров за их отношение к такой информации со стороны России.

"У нас была информация от служб, которые об этом предупреждали. Прежде всего, эту информацию нам предоставила российская спецслужба, но (представители стран Запада) обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это чепуха. Они смеялись, и, как сказал президент, кто-то воспринял это серьезно, кто-то хотел помочь, а многие знали и не хотели помогать", — сообщила Брнабич.

Премьер-министр также обвинила оппозицию, которая по ее словам пытается создать "насильственную дестабилизацию государства". Кроме того, Ана Брнабыч сравнила протесты в Белграде с Революцией достоинства в Украине в 2013-14 годах и отметила, что у Сербии "не будет нового Майдана".

Напомним, что в Сербии проходят акции протесты из-за результатов парламентских выборов, на которых победила провластная партия действующего президента Александара Вучича.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сербский лидер Александар Вучич заявил, что Зеленский может потерять важный козырь на Балканах.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, в какой европейской стране РФ вербует наемников для войны против Украины.