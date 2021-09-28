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Польша поможет семьям жертв войны на Донбассе: подробности

Польша предоставит компьютерное оборудование семьям жертв конфликта на Донбассе

сегодня, 13:15
Автор:

Александра Якубовская

Согласно информации, которую обнародовало Посольство Польши в Украине, в рамках программы "Польской помощи", посол Польши Бартош Цихоцкий передаст семьям и родственникам жертв войны в Донбассе компьютерное оборудование. Об этом сообщает РБК-Украина.

Польша поможет семьям жертв войны на Донбассе: подробности

Польша - фото из открытых источников

Передача оборудования относится к реализации одной из программ "малых грантов" для Украины под названием "Польская поддержка жертв конфликта в Донбассе — семей, пропавших без вести, незаконно заключенных и бывших заключенных — с целью обнародования случаев нарушений прав человека на востоке Украины".

Стоимость данной программы составляет 15 тыс. евро.

Отметим, что ранее в Польше заявляли о том, что могут выступить новой площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группой  по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Польша откажется от потребления российского сжиженного газа. Известно, что польская государственная нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) уже договорилась и подписала договоры с группой Venture Global LNG о поставках сжиженного газа.

А также из-за увеличения количества, пересекающих границу Польши, граждан Беларуси, в столице для приёма беженцев создали новые лагеря. Напомним, на востоке Польши уже открыты два подобных лагеря. А именно, в таких пунктах, как Червони-Бур и Бяла-Подляска. Лагеря находятся под охранойПодчеркнём, что границу Польши и Беларуси, с начала августа, пытались нелегально пересечь 2100 человек. Премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий обвинил Александра Лукашенко в использовании беженцев в своих целях, указав на то, что государство должно защищать своих людей.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/polsha-peredast-oborudovanie-zhertvam-voyny-1632817439.html
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