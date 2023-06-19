Президент Чехии считает, что нужно следить за россиянами за границей

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Slava Kot
Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников
Чешский лидер Петр Павел заявил о необходимости следить за выехавшими из РФ гражданами, которые проживают в странах Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
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Во время интервью чешский президент подтвердил свои слова относительно нужд Запада и других стран, где проживают россияне следить за их деятельностью.
Президент Чехии напоминает, что Россия постоянно угрожает другим странам, а в 2014 году, вероятно, подорвала склад боеприпасов во Врбетицах.
Вместе с тем президент Чехии уточнил, что слежка должна быть не за каждым гражданином, а за российской общиной в целом. Павел считает, что это не преследование граждан РФ, а лишь повышенные меры безопасности в отношении россиян, проживающих в странах Запада.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о фактически выполненной задаче в войне с Украиной.
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