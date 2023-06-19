logo

BTC/USD

26466.58

ETH/USD

1724.24

LTC/USD

77.13

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Президент Чехии считает, что нужно следить за россиянами за границей
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Чехии считает, что нужно следить за россиянами за границей

Чешский лидер заявил о необходимости следить за гражданами России из-за агрессивной политики Кремля и постоянных угроз РФ.

сегодня, 16:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Чехии считает, что нужно следить за россиянами за границей

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Чешский лидер Петр Павел заявил о необходимости следить за выехавшими из РФ гражданами, которые проживают в странах Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Во время интервью чешский президент подтвердил свои слова относительно нужд Запада и других стран, где проживают россияне следить за их деятельностью.

"Я абсолютно на этом настаиваю. Россия является страной, ведущей агрессивную войну, открыто отрицающую авторитет международных правил и права", — считает Павел.

Президент Чехии напоминает, что Россия постоянно угрожает другим странам, а в 2014 году, вероятно, подорвала склад боеприпасов во Врбетицах.

"Это страна, которая называет нас своим врагом, которая устами своих высших должностных лиц угрожает другим военными ударами, включая применение ядерного оружия, и страна, совершившая акт терроризма в нашей стране", – заявил Петр Павел.

Вместе с тем президент Чехии уточнил, что слежка должна быть не за каждым гражданином, а за российской общиной в целом. Павел считает, что это не преследование граждан РФ, а лишь повышенные меры безопасности в отношении россиян, проживающих в странах Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка, призвавшая Путина бомбить Дрезден потеряет свой ресторан. Елена Дирксен, живущая в Германии, утверждает, что ей выписали долги на 10 млн из-за того, что она россиянка. Однако страховая, банк и суд считает, что владелица российского ресторана должна заплатить необходимую сумму или начать процесс банкротства.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о фактически выполненной задаче в войне с Украиной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/19/7163933/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!