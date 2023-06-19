Президент Чехии считает, что нужно следить за россиянами за границей

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Чешский лидер Петр Павел заявил о необходимости следить за выехавшими из РФ гражданами, которые проживают в странах Запада. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

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Во время интервью чешский президент подтвердил свои слова относительно нужд Запада и других стран, где проживают россияне следить за их деятельностью.

"Я абсолютно на этом настаиваю. Россия является страной, ведущей агрессивную войну, открыто отрицающую авторитет международных правил и права", — считает Павел.

Президент Чехии напоминает, что Россия постоянно угрожает другим странам, а в 2014 году, вероятно, подорвала склад боеприпасов во Врбетицах.

"Это страна, которая называет нас своим врагом, которая устами своих высших должностных лиц угрожает другим военными ударами, включая применение ядерного оружия, и страна, совершившая акт терроризма в нашей стране", – заявил Петр Павел.

Вместе с тем президент Чехии уточнил, что слежка должна быть не за каждым гражданином, а за российской общиной в целом. Павел считает, что это не преследование граждан РФ, а лишь повышенные меры безопасности в отношении россиян, проживающих в странах Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка, призвавшая Путина бомбить Дрезден потеряет свой ресторан. Елена Дирксен, живущая в Германии, утверждает, что ей выписали долги на 10 млн из-за того, что она россиянка. Однако страховая, банк и суд считает, что владелица российского ресторана должна заплатить необходимую сумму или начать процесс банкротства.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о фактически выполненной задаче в войне с Украиной.