Президент Финляндии сказал, возможен ли силовой захват Гренландии

Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал заявления главы Белого дома Дональда Трампа по поводу Гренландии.

Александер Стубб. Фото: из открытых источников

По его словам, ситуация вокруг острова является самым сложным моментом его президентского срока. Об этом Стубб заявил во время пресс-конференции перед форумом в Давосе, сообщает Helsingin Sanomat.

Президент Финляндии подчеркнул, что сомневается в силовом захвате Гренландии Соединенными Штатами.

По его словам, публичное обсуждение не обязательно является лучшим способом "приглушить" дискуссию об острове.

"Это сложно для финнов, потому что это касается такого близкого союзника как Дания. И таких фундаментальных тем, как территориальная целостность, суверенитет и самоопределение", — отметил Стубб.

Финский лидер также прокомментировал тарифные угрозы американского президента Дональда Трампа. Стубб считает, что позиция Европы должна оставаться непоколебимой.

По словам президента Финляндии, у Евросоюза есть несколько инструментов, которые могут привести к отмене американских пошлин. Вместе с тем он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

