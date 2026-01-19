Рухаємось до «спотвореного світового порядку»: Ердоган зробив гучну заяву

Світова спільнота нині перебуває у фазі безпрецедентної нестабільності, якої не було з часів Другої світової війни.

Реджеп Таїп Ердоган. Фото: з відкритих джерел

Старі кризи посилюються, а нові загрози виникають майже щодня. Одним із найяскравіших проявів цієї глобальної турбулентності є повномасштабна війна Росії проти України. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

За словами турецького лідера, сучасний світ швидко віддаляється від принципів міжнародного права, а довіра до глобальних інститутів стрімко знижується.

“Світ переживає, мабуть, найхаотичніші та найневизначеніші дні з часів Другої світової війни. Тоді як існуючі проблеми поглиблюються та збільшуються, нові додаються щодня”, — зазначив Ердоган.

Він підкреслив, що війна між Росією та Україною вже незабаром триватиме п’ятий рік. За цей час обидві сторони зазнали колосальних людських втрат, зруйновано численні міста, а мільйони людей змушені були покинути свої домівки.

Президент Туреччини також зазначив, що попри активні дипломатичні контакти, реального плану, який міг би наблизити сторони до миру, досі не вироблено, що суттєво ускладнює перспективи врегулювання конфлікту.

“Ми швидко рухаємося до більш несправедливого та спотвореного світового порядку, де панує правління сильних, а не верховенство права”, — додав Ердоган.

Як повідомляв портал "Коментарі", голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Давосі провела зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США.

Сторони обговорили спільні кроки для досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, а також питання трансатлантичної безпеки, торгівлі та інвестицій. Про це фон дер Ляєн повідомила у мережі Х. За її словами, успіх мирного процесу залежить від тісної координації між ЄС і США — від гарантій безпеки для України до її економічного відновлення та процвітання. Окремо вона наголосила на необхідності безумовної поваги до суверенітету Гренландії та Королівства Данія.