Президент Фінляндії сказав, чи можливе силове захоплення Гренландії

Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував заяви глави Білого дому Дональда Трампа щодо Гренландії.

Александер Стубб. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація навколо острова є найскладнішим моментом його президентського терміну. Про це Стубб заявив під час пресконференції перед форумом у Давосі, повідомляє Helsingin Sanomat.

Президент Фінляндії наголосив, що сумнівається у силовому захопленні Гренландії Сполученими Штатами.

За його словами, публічне обговорення не обов'язково є найкращим способом "приглушити" дискусію про острів.

"Це складно для фінів, тому що це стосується такого близького союзника, як Данія. І таких фундаментальних тем, як територіальна цілісність, суверенітет і самовизначення", — зазначив Стубб.

Фінський лідер також прокоментував тарифні погрози американського президента Дональда Трампа. Стубб вважає, що позиція Європи має залишатися непохитною.

За словами президента Фінляндії, Євросоюз має кілька інструментів, які можуть призвести до скасування американських мит. Разом з тим він не уточнив, про які саме заходи йдеться.

