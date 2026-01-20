logo_ukra

Президент Фінляндії сказав, чи можливе силове захоплення Гренландії
Президент Фінляндії сказав, чи можливе силове захоплення Гренландії

Александер Стубб також прокоментував тарифні погрози президента США Дональда Трампа

20 січня 2026, 00:45
Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував заяви глави Білого дому Дональда Трампа щодо Гренландії. 

Президент Фінляндії сказав, чи можливе силове захоплення Гренландії

Александер Стубб. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ситуація навколо острова є найскладнішим моментом його президентського терміну. Про це Стубб заявив під час пресконференції перед форумом у Давосі, повідомляє Helsingin Sanomat.

Президент Фінляндії наголосив, що сумнівається у силовому захопленні Гренландії Сполученими Штатами.

За його словами, публічне обговорення не обов'язково є найкращим способом "приглушити" дискусію про острів.

"Це складно для фінів, тому що це стосується такого близького союзника, як Данія. І таких фундаментальних тем, як територіальна цілісність, суверенітет і самовизначення", — зазначив Стубб.

Фінський лідер також прокоментував тарифні погрози американського президента Дональда Трампа. Стубб вважає, що позиція Європи має залишатися непохитною.

За словами президента Фінляндії, Євросоюз має кілька інструментів, які можуть призвести до скасування американських мит. Разом з тим він не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Як повідомляв портал "Коментарі", світова спільнота нині перебуває у фазі безпрецедентної нестабільності, якої не було з часів Другої світової війни. Старі кризи посилюються, а нові загрози виникають майже щодня. Одним із найяскравіших проявів цієї глобальної турбулентності є повномасштабна війна Росії проти України. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За словами турецького лідера, сучасний світ швидко віддаляється від принципів міжнародного права, а довіра до глобальних інститутів стрімко знижується.



Джерело: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011759784.html
