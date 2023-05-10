Президент Грузии назвала решение Москвы очередной провокацией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан, назвав такие действия "российской провокацией". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото из открытых источников

Зурабишвили резко ответила на последние решения Москвы, назвав их недопустимыми пока российские войска оккупируют территорию Грузии и Украины.

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"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!", — написала в соцсетей и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому аннулировал запрет на полеты авиационных компаний в Грузию. Другим указом российский диктатор упразднил визовый режим из Грузии. Таким образом, грузинские граждане смогут попасть на территорию России без необходимости оформлять визы, а достаточно будет показать паспорт.

Указы Путина вступят в силу 15 мая. После обнародования указов президента России, МИД РФ отменил рекомендацию для россиян по воздержанию от поездок в Грузию. Пока Саломе Зурабишвили выступает против решений Путина, руководящая партия Грузии занимает другую позицию по возобновлению авиасообщения с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что член НАТО вызвал российского посла из-за нападения истребителя РФ на польский самолет. Инцидент произошел в Черном море во время патрулирования границ Румынии.

Также "Комментарии" писали о российском вредоносном программном обеспечении, которое было уничтожено благодаря службам США. Службы ФСБ использовали его около 20 лет в более чем 50 странах.