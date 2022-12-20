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Президент Хорватии сказал, является ли Украина его союзником

Хорватский президент критикует своего премьера за проукраинскую позицию и призывает уезжать и воевать в Украине.

сегодня, 19:20
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович просит президента предоставить возможность украинским военным тренироваться в их стране. Однако президент республики Зоран Миланович подверг критике своего премьера и приказал ему ехать воевать в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на хорватское издание Index .

Президент Хорватии сказал, является ли Украина его союзником

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото с открытых источников

Пророссийский президент Хорватии заявил, что его страна ориентируется на свои собственные национальные интересы. Миланович утверждает, что не будет критиковать политиков, которые поддержат решение об обучении украинских солдат на территории Хорватии, однако сразу отрицательно высказался о премьер-министре.

Зоран Миланович утверждает, что министр Грлич Радман, якобы поехавший по приказу Андрея Пленковича в Брюссель и принявший обязательство обучать русских солдат не посоветовался с президентом.

"Ты продолжаешь поучать нас о морали, а сам нет морали. Так езжай в Украину и воюй", — сказал президент Хорватии об инициативе Пленковича одобрить обучение украинских военных в Хорватии.

Далее Зоран Миланович подверг критике ЕС, который якобы навязывает союзничество с Украиной для Хорватии.

"Украина не союзник. Ее пытаются силой сделать нашим союзником. Ей цинично придают статус кандидата в ЕС. Это сегодняшний ЕС", — сказал президент Хорватии Зоран Миланович.

Следует отметить, что в Хорватии главное слово не принадлежит президенту, а премьер-министр Андрей Пленкович назвал Милоновича путинофилом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опасениях власти Косово, ведь Россия может начать новый конфликт на Балканах с помощью Сербии.

Также "Комментарии" писали о российском шпионе, разоблаченном на территории Австрии.



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Источник: https://www.index.hr/vijesti/clanak/milanovic-plenkovicu-gledamo-i-mi-tebe-braco-nemas-morala/2422665.aspx
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