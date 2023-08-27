Президент Косово заявила, что ожидает "смелых" решений от Украины

Президент Косово Вьоса Османи заявила, что ее страна является естественным партнером Украины. Лидер балканской страны указала, что ожидает "смелых" решений Киева по установлению международных отношений с Косово, которое Украина официально не признает. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Koha.



Президент Косово Вьоса Османи. Фото из открытых источников

По случаю 32-й годовщины независимости Украины, Вьоса Османи высказалась о поддержке украинцев в войне против Российской Федерации.

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"Наша поддержка принципиальна и руководствуется ценностями, глубоко укорененными в основах нашего суверенного государства. Мы ожидаем, что Украина вернет поддержку Косово как независимому и суверенному государству и природному союзнику в этом регионе", — сказала Османи и добавила, что "война сблизила наши народы, и сейчас пора для смелого решения наладить наши отношения".

Вьоса Османи также указала на российские нарративы, которые используют ситуацию с Косово, как оправдание своим военным действиям в Украине. Президент Косово призывает, что такие идеи должны быть отвергнуты всеми, и "никто не должен попасть в эту ловушку Путина".

Президент рассказала, что поддержка Косово Украины не является неожиданностью, ведь когда-то Косово был жертвой, так же как сегодня украинский народ сталкивается с ужасными преступлениями войны.

Напомним, что Косово обрело независимость в 2008 году. Страну признают большинство членов ООН, включая Соединенные Штаты, а также основные страны ЕС и НАТО. На момент 2023 года Украина не признала независимость Косово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что непризнанная Украиной страна присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности.

Также "Комментарии" писали о президенте Сербии Александере Вучиче, который пригрозил украинским властям и заявил, что Украина потеряет все, что имела.