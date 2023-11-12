Президент Латвии сделал заявление о том, что будет, если Украина добьется успеха на войне

В РФ все задействуют до долгой войны в Украине и для этой цели мобилизовали экономику, имеющиеся ресурсы и военное вооружение. Представители Запада должны предоставить Украине оружие в больших объемах, потому что победа украинцев в этом военном вторжении поможет сохранить мир на территории Европы.

Эдгарс Ринкевичс (фото из открытых источников)

Об этом заявил латвийский президент Эдгарс Ринкевичс, отвечая на вопросы Associated Press. Как он утверждает, мировое сообщество должно и дальше поддерживать Украину.

Лидер Латвии отметил, что оказывая поддержку Украине важно помогать Израилю. Как убежден Эдгарс Ринкевичс, теперь нужно добиться гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа, чтобы помочь палестинскому народу.

"Я также считаю, что нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, разрешим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля", — сказал президент Латвии. .

Теперь Россия мобилизовала экономику и все свои ресурсы для долгой войны, чтобы "задушить" Украину. Глава Латвии упомянул о повторных атаках на объекты энергосистемы Украины. Именно поэтому Запад должен отреагировать на призыв президента Владимира Зеленского и предоставить больше оружия, потому что его не дали в объемах, о которых договаривались.

"ЕС осознал, что нам нужно больше обороны и военных. И на данном этапе я хотел бы, чтобы этот процесс был немного быстрее. Но, тем не менее, эти вещи сейчас наконец-то двигаются", — продолжил Ринкевичс.

Еще он сказал, что когда мировое сообщество будет видеть, что Штаты и Евросоюз смогут поддержать Украину, это повлияет на давление и отношение Израиля.

"Также, я думаю, что Иран будет настойчивее. Не забывайте также обо всем азиатском регионе, и не забывайте о Тайване", — заключил Ринкевичс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, с чем связана дальнейшая помощь Западу .