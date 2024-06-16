Президент Сербии прогнозирует новую войну в Европе: может произойти очень скоро

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Европе может произойти новая война. По его словам, новый конфликт может состояться через 3-4 месяца или раньше. Лидер Сербии критикует страны Запада, которые помогают Украине в войне против России.



Президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

Александар Вучич дал интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, в котором критикует Запад.

"Не могу сказать, что Запад себя переоценивает, но я считаю, что недооценивают Россию и Путина. В современной Европе все ведут себя как великие герои, но они не сказали своим гражданам, что заплатят очень высокую цену", – говорит Вучич.

Президент Сербии рассказал, что понимает идеи Макрона о возможности отправить войска НАТО в Украину тем, что лучше противостоять России на украинской территории, чем Европе. Однако, по словам Вучича, подобная позиция может привести к новой войне в Европе.

"Я считаю, что мы приближаемся к последним дням возможного переосмысления и пересмотра войны в Украине... Я не могу говорить о Третьей мировой войне, но о большом столкновении. Насколько мы близки? Я не думаю, что мы далеко. Не больше 3-4 месяцев. И есть риск, что это произойдет раньше", — сказал Вучич.

Вучич утверждает, что Запад не должен считать, что Путин блефует в своих заявлениях, поэтому с осторожностью должен относиться к России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин пригрозил атаковать союзников Украины, предоставляющих оружие украинской армии. Подобные тезисы высказывались и другими чиновниками России. В МИД РФ заявили, что иностранные инструкторы в Украине являются "законной целью" России, а представитель Кремля указал, что у них не будет иммунитета на войне.

Также "Комментарии" писали, что после нападения на премьера Словакии Роберта Фицо, президент Сербии Александар Вучич получил угрозы убийства.