Президента Республики Сербской приговорили к году тюрьмы

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Slava Kot
Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету занимать пост президента автономной республики в составе Боснии и Герцеговины. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Фото из открытых источников
Суд Боснии и Герцеговины вынес вердикт в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика. Его обвиняют в подписании президентских указов о признании действующими двух законов Республики Сербской, которые были отвергнуты Верховным представителем Боснии и Герцеговины Кристианом Шмидтом.
Вместе с Додиком по этому делу фигурировал директор главного государственного издания страны "Официальный вестник" Милош Лукич, опубликовавший указы президента Республики Сербской. Его оправдали.
Объявленный Додику приговор первой инстанции, который пока не вступил в законную силу. Это произойдет после того, как стороны защиты и обвинения подадут апелляции и примут окончательное решение палатой второй инстанции Суда Боснии и Герцеговины, которое должно быть вынесено до конца года.
Однако аналитики указывают, что даже в случае вступления приговора в действие, Милорад Додик, вероятно, получит убежище в Сербии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе может образоваться новая страна, ведь Милорад Додик заявил об отделении Республики Сербской через референдум. Кроме того, Додик также заявлял о конце существования Боснии и Герцеговины.
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