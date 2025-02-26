Президента Республики Сербской приговорили к году тюрьмы

Президента Республики Сербской Милорада Додика приговорили к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету занимать пост президента автономной республики в составе Боснии и Герцеговины. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Президент Республики Сербской Милорад Додик. Фото из открытых источников

Суд Боснии и Герцеговины вынес вердикт в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика. Его обвиняют в подписании президентских указов о признании действующими двух законов Республики Сербской, которые были отвергнуты Верховным представителем Боснии и Герцеговины Кристианом Шмидтом.

Вместе с Додиком по этому делу фигурировал директор главного государственного издания страны "Официальный вестник" Милош Лукич, опубликовавший указы президента Республики Сербской. Его оправдали.

"Надо быть веселыми! Меня приговорили к их аду, к их тюрьме на год. Они говорят, что я виноват, а сейчас люди здесь объяснят, почему я не виноват... Итак, волноваться нет причин, я научился справляться с более сложными вещами, так что поговорим и об этом. Для меня важно, что вы здесь и что вы меня поддерживаете", — сказал Додик на митинге перед Национальным собранием.

Объявленный Додику приговор первой инстанции, который пока не вступил в законную силу. Это произойдет после того, как стороны защиты и обвинения подадут апелляции и примут окончательное решение палатой второй инстанции Суда Боснии и Герцеговины, которое должно быть вынесено до конца года.

Однако аналитики указывают, что даже в случае вступления приговора в действие, Милорад Додик, вероятно, получит убежище в Сербии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе может образоваться новая страна, ведь Милорад Додик заявил об отделении Республики Сербской через референдум. Кроме того, Додик также заявлял о конце существования Боснии и Герцеговины.