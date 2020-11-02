Президентские выборы в Молдове: о чем говорят итоги первого тура и что это значит для Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы уже подсчитала 100% бюллетеней на президентских выборах. Результаты свидетельствуют о том, что в стране будет второй тур выборов. В первом туре побеждает Майя Санду, которая выступает за интеграцию в ЕС и НАТО. Она набрала 36,16% голосов. Игорь Додон, настроенный на сближение с РФ, занял второе место с 32,61% голосов. Кандидат в президенты от "Нашей партии" Рено Усатый набрал 16,90%. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, о чем говорят эти итоги и почему они важны для Украины.



Ожидания и реальность

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает результаты выборов в Молдове достаточно ожидаемыми. Как и грядущий второй тур, который прогнозировали эксперты.

"Ничего удивительного не произошло. За исключением разве что довольно высокой явки по заграничному округу. Даже карантинные ограничения не смогли остановить молдаван от желания проголосовать. Что говорит о важности для них этих выборов", – подчеркивает эксперт.

Во второй тур выходят пророссийский и проевропейский кандидат. И тут, по мнению Олега Саакяна, интересно – поддержит ли Додона избиратель Ренато Усатого, занявшего третье место.

"Дело в том, что Усатый является даже более пророссийским, чем сам Додон, – поясняет политолог. – Но, в отличие от прошлых выборов, на этих он активно критиковал Додона. И не факт, что не продолжит это делать перед вторым туром".

Для Украины негативы абсолютно прогнозируемы – электоральный раскол в Молдове лишь обострится во время второго тура.

"Существуют риски возрастания нестабильности в Молдове. На фоне Европы, занятой коронавирусными распрями, США, погруженных в собственную избирательную кампанию, подобной дестабилизацией может воспользоваться РФ. Что, конечно, повышает для нас безопасностные риски", – предупреждает Олег Саакян.

Сходство с Украиной

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает в какой-то мере сенсационным результат Санду. И напоминает, что она уже конкурировала с Додоном, но тогда заняла второе место, и разрыв был больше. А теперь она опережает действующего президента.

"Для нашей страны важно не пытаться начать некорректно комментировать (на уровне политиков и чиновников разного ранга) выборы в Молдове. Подобные комментарии касательно ситуации в других странах ничем хорошим не заканчиваются. Это расценивается как вмешательство в чужие политические процессы. И чревато соответствующей реакцией, – подчеркивает политолог. – Да, Додон и Санду – разной геополитической ориентации. Додон считается политиком, который готов улучшать отношения с РФ, Санду – более прозападная. Но важно, чтобы наши политики не влезли в историю с молдавскими выборами".

Алексей Якубин обращает внимание, что Украина и Молдова переживают в какой-то мере схожие процессы. Причем Молдова порой опережает нас в них.

"Молдова раньше, чем Украина, получила либерализацию визового режима, зону свободной торговли с ЕС. Были там и протесты, в том числе многочисленные. Кстати, у нас на следующих выборах тоже может формироваться вектор, подобный том, что мы видим сейчас в Молдове. Когда будем выбирать между условно восточным и условно западным направлением, – говорит эксперт.

Он также акцентирует, что ключевое противостояние будет во втором туре. И возможна еще большая поляризация общества.

"Кстати, ситуация в Приднестровье, несмотря на непростые выборы в Молдове, не обостряется. И это хорошо. Для нас, в том числе", – подчеркивает Алексей Якубин.

Ранее "Комментарии" писали, что когда кандидату в президенты Молдовы Майе Санду задали вопрос о том, каким она видит будущее Молдовы, политик ответила недвусмысленно и, в некотором смысле, жестко.

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