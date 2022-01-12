Прибалтика ведет переговоры по увеличению войск НАТО на своей территории: чего боятся государства

Страны Балтии говорят с союзниками по НАТО об увеличении военных на их территории, чтобы сдержать Россию. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в среду, 12 января, перед встречей представителей России и НАТО, чтобы попытаться разрядить напряженность. Об этом сообщает Reuters.

Резервисты эстонской армии строят временное ограждение на границе с Россией во время военных учений - Reuters

Россия, группировавшая войска на границе с Украиной, требует прекратить военное размещение и больше не расширять западный оборонный альянс. В среду, 12 января, в Брюсселе Россия начала выдвигать свои требования по гарантиям безопасности в Европе до 30 союзников НАТО.

Эстония, Латвия и Литва, когда-то руководившие из Москвы, являются членами как НАТО, так и Европейского Союза с 2004 года и долго стремились к большему участию НАТО.

"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками увеличение их присутствия здесь, чтобы они действовали как сдерживающий фактор. Если вы посмотрите на карту, то страны Балтии – это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть свои заботы ", — сказал Каллас в видеоинтервью Reuters из Таллинна, не сообщая никаких деталей.

Один дипломат НАТО на условиях анонимности сказал Reuters, что вопросы о дополнительных развертываниях в странах Балтии могут обсудить министры обороны НАТО, когда они проведут запланированную встречу в середине февраля.

Подразделения НАТО были развернуты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия аннексировала Крым от Украины в 2014 году. У них чуть больше 1000 военнослужащих. Каллас сказал, что возможно увеличение существующих войск.

По ее словам, Запад мог бы вести конструктивные переговоры с Москвой, но также должен дать Кремлю понять, что если он обострит ситуацию в Украине, придется заплатить высокую цену.

"Я думаю, что мы не должны попадать в ловушку, обсуждая то, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не создал военных групп для нападения на Россию ", – сказал Каллас.

Москва отрицает какие-либо агрессивные намерения и заявила, что имеет право разместить войска там, где она хочет, в пределах своих границ.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Минобороны Эстонии считают, что Москва не хочет жить в мире.

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