Приднестровье просит отправить больше российских «миротворцев»

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" призывает увеличить присутствие российских военных на своих подконтрольных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Войска в ПМР. Фото из открытых источников
Руководитель представительства псевдореспублики Приднестровья в России Леонид Манаков просит отправить больше "миротворцев" в регион. По его словам, такие действия якобы стали бы фактором безопасности для непризнанной республики от возможных провокаций со стороны Украины или Молдовы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В 1995 году Российская Федерация снизила количество военных на территории незаконных образований с шести до двух мотострелковых батальонов, что составляет 450 человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове вызвали российского посла из-за скандальных заявлений Медведева. Российский политик отреагировал на черные списки Молдовы, запрещающие въезд в страну отдельным политикам, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину. Медведев сказал, что "такой страны больше не существует".
Также "Комментарии" писали о президенте Молдовы Майе Санде, которая одобрила отмену молдавского языка и официально ввела понятие румынского языка в стране.
Обсуждения
Новости
Бог
сегодня, 10:58
Самая невызнанная страна в реальности-пендоссия,ее правят олигархичные кланы,морганов,ротшильдов,рокфеллеров.А следующая за ней:укропия-УГИЛ,так что учитесь мыслить,писАки.Хотя чем вам это делать,у вас вместо мозгов датчик связи с фашингтонским обкомом.