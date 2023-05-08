Приднестровье просит отправить больше российских «миротворцев»

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" призывает увеличить присутствие российских военных на своих подконтрольных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Войска в ПМР. Фото из открытых источников

Руководитель представительства псевдореспублики Приднестровья в России Леонид Манаков просит отправить больше "миротворцев" в регион. По его словам, такие действия якобы стали бы фактором безопасности для непризнанной республики от возможных провокаций со стороны Украины или Молдовы.

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"Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлений против Приднестровья", — говорит Манаков.

В 1995 году Российская Федерация снизила количество военных на территории незаконных образований с шести до двух мотострелковых батальонов, что составляет 450 человек.

"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равняется 3100 человек", — говорит представитель псевдореспублики Приднестровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове вызвали российского посла из-за скандальных заявлений Медведева. Российский политик отреагировал на черные списки Молдовы, запрещающие въезд в страну отдельным политикам, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину. Медведев сказал, что "такой страны больше не существует".

Также "Комментарии" писали о президенте Молдовы Майе Санде, которая одобрила отмену молдавского языка и официально ввела понятие румынского языка в стране.