logo

BTC/USD

27923.19

ETH/USD

1854.95

LTC/USD

81.40

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Приднестровье просит отправить больше российских «миротворцев»
commentss НОВОСТИ Все новости

Приднестровье просит отправить больше российских «миротворцев»

Оккупационная администрация Приднестровья попросила Россию увеличить количество военных на территории "республики".

сегодня, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" призывает увеличить присутствие российских военных на своих подконтрольных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Приднестровье просит отправить больше российских «миротворцев»

Войска в ПМР. Фото из открытых источников

Руководитель представительства псевдореспублики Приднестровья в России Леонид Манаков просит отправить больше "миротворцев" в регион. По его словам, такие действия якобы стали бы фактором безопасности для непризнанной республики от возможных провокаций со стороны Украины или Молдовы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлений против Приднестровья", — говорит Манаков.

В 1995 году Российская Федерация снизила количество военных на территории незаконных образований с шести до двух мотострелковых батальонов, что составляет 450 человек.

"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равняется 3100 человек", — говорит представитель псевдореспублики Приднестровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове вызвали российского посла из-за скандальных заявлений Медведева. Российский политик отреагировал на черные списки Молдовы, запрещающие въезд в страну отдельным политикам, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину. Медведев сказал, что "такой страны больше не существует".

Также "Комментарии" писали о президенте Молдовы Майе Санде, которая одобрила отмену молдавского языка и официально ввела понятие румынского языка в стране.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5977363
Теги:
comments

Обсуждения

Бог

сегодня, 10:58

Самая невызнанная страна в реальности-пендоссия,ее правят олигархичные кланы,морганов,ротшильдов,рокфеллеров.А следующая за ней:укропия-УГИЛ,так что учитесь мыслить,писАки.Хотя чем вам это делать,у вас вместо мозгов датчик связи с фашингтонским обкомом.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!