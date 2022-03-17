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Приднестровский кейс: у Молдовы появился исторический шанс – воспользуется ли

Эксперты рассказали, сможет ли Молдова использовать момент для возвращения Приднестровья

сегодня, 10:51
Автор:

Козлова Альбіна
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Президент Молдовы Майя Санду требует от России вывести войска из Приднестровья. Об этом она сказала, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию об исключении из своих рядов России и признании Приднестровья зоной российской оккупации. Что это значит? Какие могут быть последствия?

Приднестровский кейс: у Молдовы появился исторический шанс – воспользуется ли

Фото иллюстративное / Pixabay

Молдавские власти вряд ли готовы предпринимать резкие шаги против Приднестровья

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что принятая резолюция ПАСЕ и заявление президента Молдовы не будут иметь никакого значения для ситуации с Приднестровьем.

"Насколько я вижу, в Молдове власти не хотят воевать за возвращение своих территорий. Тут нужно понимать, что этот конфликт давно заморожен. Развязывать боевые действия, зная, что за Приднестровьем стоит Россия, опасно. К тому же, значительная часть общества — против этого", – поясняет он.

Хотя, продолжает эксперт, с точки зрения интересов Украины, было бы лучше совместно с молдаванами, а также с румынами как-то нейтрализовали угрозу, потенциально исходящую из Приднестровья.

"Мы же понимаем, что Приднестровье – еще один фронт, который против нас может открыть России. А южное направление – это угроза Одессе. Со стороны РФ вполне вероятна та же десантная операция, о которой россияне много говорили. Но пока ничего не могут сделать, в основном из-за того, что держится Николаев. Однако, подчеркиваю, сами молдавские власти вряд ли готовы предпринимать резкие шаги против Приднестровья. За исключением варианта, когда будет некий инцидент, некая провокация с той стороны", – отмечает Илия Куса.

У Молдовы есть шанс восстановить контроль над своей территорией

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко обращает внимание, что действия Молдовы в попытках реинтеграции Приднестровья после 1990-х годов отличались крайней мягкостью – и даже некоторым присутствием осознания масштабной угрозы и желания не спровоцировать РФ.

"Потому Молдова заявила о нейтралитете. А с подачи российских властей готовился даже проект, направленный на федерализацию государства. Кстати, занимался этим тот самый Дмитрий Козак, который пытался провернуть посредством "Минска-2" подобный план с Украиной", – отмечает эксперт.

По его мнению, нынешние заявления президента Майи Санду – маркер изменения риторики Молдовы. Которая, кстати, не является инициатором решения об осуждении российской оккупации Приднестровья в Совете Европы, которое всё же было принято.

"Появился исторический шанс для Молдовы восстановить контроль над своей территорией. И очень важно, чтобы Кишинев не дал заднюю – и этим шансом воспользовался, – уверен Ярослав Божко. – Главная проблема в этом контексте – даже не сама марионеточная квази государственность Тирасполя, а российское военное присутствие, которое необходимо купировать в регионе".

Как сообщал портал, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, мир должен осознать, что война против Украины – это начало Третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью НВ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли можно считать, что Третья мировая уже идет.


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Источник: https://comments.ua/
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