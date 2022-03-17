Приднестровский кейс: у Молдовы появился исторический шанс – воспользуется ли

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Козлова Альбіна
Президент Молдовы Майя Санду требует от России вывести войска из Приднестровья. Об этом она сказала, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию об исключении из своих рядов России и признании Приднестровья зоной российской оккупации. Что это значит? Какие могут быть последствия?
Фото иллюстративное / Pixabay
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что принятая резолюция ПАСЕ и заявление президента Молдовы не будут иметь никакого значения для ситуации с Приднестровьем.
Хотя, продолжает эксперт, с точки зрения интересов Украины, было бы лучше совместно с молдаванами, а также с румынами как-то нейтрализовали угрозу, потенциально исходящую из Приднестровья.
Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко обращает внимание, что действия Молдовы в попытках реинтеграции Приднестровья после 1990-х годов отличались крайней мягкостью – и даже некоторым присутствием осознания масштабной угрозы и желания не спровоцировать РФ.
По его мнению, нынешние заявления президента Майи Санду – маркер изменения риторики Молдовы. Которая, кстати, не является инициатором решения об осуждении российской оккупации Приднестровья в Совете Европы, которое всё же было принято.
Как сообщал портал, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, мир должен осознать, что война против Украины – это начало Третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью НВ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", действительно ли можно считать, что Третья мировая уже идет.
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