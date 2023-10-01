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Пророссийская партия победила на выборах в Словакии: чем это чревато для Украины

Партия SMER, которая против военной помощи и вступления Украины в НАТО победила на выборах в Словакии.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER) победила на парламентских выборах в Словакии. Партию возглавляет Роберт Фицо, активно поддерживающий Кремль и выступающий против помощи для Украины.

Пророссийская партия победила на выборах в Словакии: чем это чревато для Украины

Лидер партии SMER Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Согласно результатам 99,97% обработанных бюллетеней, партия SMER выиграла парламентские выборы, на которых набрала 22,94% голосов. Второе место заняла проукраинская партия "Прогрессивная Словакия" с результатом 17,95%. На третьем месте оказалась умеренная левая партия "Голос", возглавляемая бывшим членом SMER. Она набрала 14,7% голосов.


В общей сложности семь политических партий преодолели барьер в 5%, позволяющий иметь места в словацком парламенте. Несмотря на то, что партия Фицо победила на парламентских выборах, однако для создания коалиции нужно договариваться с другими партиями, которые могут не поддерживать SMER о позиции прекращении военной помощи для Украины и блокировании ее движения в НАТО.

Как указывает CNN, победа партии Роберта Фицо может иметь серьезные последствия для Украины. Словакия является членом ЕС и НАТО и была среди стран, которые настаивали на более сильных санкциях против России и поддерживали Украину военной техникой. Кроме того, Фицо поддерживает идеи Виктора Орбана, который критикует ЕС и призывает снять санкции с Москвы.

"Если руководящая в Польше партия "Право и справедливость" сможет выиграть третий срок на парламентских выборах в Польше в следующем месяце, этот блок нарушителей спокойствия в ЕС может стать еще сильнее", — пишут CNN.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина может лишиться поддержки еще одного союзника.

Также "Комментарии" писали об Орбане, посягнувшем на новые территории в Европе.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/10/01/world/slovakia-election-pro-russia-robert-fico-win-intl-hnk/index.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:06

Не проросійська, а та, яка проти екстремізму і тероризму. Проти юдейського, шахрайського розпалювання війни, щоб змогу мати розкрадати. G20, які засудили війну і екстремізм юдеїв, теж проросійський? Тільки у нацистів гасло: хто не з нами той проти нас.


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